Tri igrača "bacila" Piksija u dilemu za Brazil: Vlahović i Tadić doktorski, a zvijezda meča je rezervni lijevi bek!

Srbija je savladala Bahrein 5:1 (1:1) u posljednjoj provjeri uoči Svjetskog prvenstva u Kataru, a pročitajte kako smo ocijenili nastupe naših reprezentativaca. Ko je ostavio najbolji utisak, a ko mora bolje ako hoće mjesto startera na Mundijalu?

Fudbalska reprezentacija Srbije ostavila je odličan utisak u posljednjoj provjeri uoči Svjetskog prvenstva u Kataru. "Orlovi" su savladali Bahrein 5:1 golovima dvostrukog strijelca Tadića, Vlahovića, Jovića i Đuričića, a pogodak sa "kreča" u mreži golmana Vanje Milinković-Savića nije pokvario utisak. Ipak je to bio samo splet nesrećnih okolnosti i nedovoljne koncentracije, kakav se nije ponovio nijednom kasnije u nastavku meča...

Najvažnija vijest za trenera Dragana Stojkovića je da se niko nije povrijedio, iako su domaćini često bili pregrupi i vrlo ozbiljno su shvatili meč sa učesnikom Mundijala. Takođe, selektor je imao prostora i da isproba više sistema, možda i da zbuni Brazilce, Kamerunce i Švajcarce, ali poslije ovakve partije više su uplašeni.

U nastavku teksta očekuju vas ocjene nastupa fudbalera Srbije i selektora (od 1 do 10), što ćete imati prilike da čitate i u toku samog Svjetskog prvenstva u Kataru sa koga će direktno izvještavati reporter MONDA Milutin Vujičić.

Vanja Milinković-Savić - 6,5

Golmani njegove visine obično važe za nespretne sa loptom, a Vanja ima tehniku kao da je brat onog fudbalera Sergeja Milinković-Savića. A da… Piksi je našao savršenog golmana za svoj fudbal, onog koji aktivno učestvuje u igri, a opet dovoljno kvalitetnog i u "klasičnim" defanzivnim zadacima. S tim da ih nije bilo naročito mnogo protiv Bahreina. Penal nije pročitao, ali jeste jedini šut Bahreina u drugom poluvremenu, čisto da u priči o učinku ne bi morali da spominjemo da je "dobro pjevao himnu" jer je bio besposlen.

Nikola Milenković (do 78. minuta) - 7

Miran, budan i koncentrisan. Zatvorio čitavu lijevu stranu i imao gotovo više kontakata sa loptom nego "kontakta očima" sa protivničkim fudbalerima. Omogućio je Živkoviću i Lazoviću da igraju prilično visoko na desnoj strani. U više navrata sugerisao saigračima gdje da stanu i kritikovao ih zbog nedovoljno dobrog otvaranja za pas. Djeluje kao prvi izbor na desnom štoperu, iako je u prethodnom periodu dobar utisak tu ostavljao i Miloš Veljković.

Stefan Mitrović (do 46. minuta) - 6

Loša reakcija kod napravljenog penala, uhvatio ga je fudbaler Bahreina na krivoj nozi, a Mitrović je nedovoljno brzo reagovao. Ovo je svakako (ne prvo) upozorenje uoči meča sa Brazilom čiji su fudbaleri daleko brži na lopti i Srbija ne smije da dozvoli situacije u kojima će štoperi u kaznenom prostoru igrati "jedan na jedan". Stefan je tihi lider ovog tima, međutim greške će morati da svede na minimum, ipak su na turnirskom takmičenju neoprostive.

Strahinja Pavlović - 7,5

Dok igrači Bahreina vrše pritisak i pokušavaju da nam uzmu loptu, Pavlović se ne boji da odigra petom. Izgleda da nas polako priprema za Mundijal i "deža vi" driblinga Raće Petrovića protiv Njemačke. Nadamo se, podjednako uspješno. Šalu na stranu, djeluje nevjerovatno autoritativno na terenu i nekoliko mjeseci u Salcburgu od njega je napravilo "monstruma" od defanzivca, naravno u pozitivnom smislu. Djelovao je kao Antonio Ridiger u pohodu Čelsija na Ligu šampiona, kad izađe na igrača koji dobija loptu - spasa mu nema. Bolje mu je da pusti loptu... Imao i važan start na loptu u kaznenom prostoru - opet jer je uplašio fudbalera Bahreina.

Anrija Živković (do 46. minuta) - 6

Odigrao prvo poluvrijeme bez naročito velikog doprinosa. Iako ga je Milenković lišio defanzivnih zadataka, djelovao je uspavanije od ostatka tima i premalo je učestvovao u igri. Možda su saigrači mogli više da ga uključe u igru, ali će i sam morati da zapne, može i mora bolje...

Nemanja Gudelj - 7

U prvom poluvremenu igrao kao zadnji vezni - u drugom postao štoper. Piksi je ovim potezom sigurno bacio u dilemu Brazilce, a možda i samog sebe. Gudelj se pokazao podjednako dobro na obje pozicije i vjerovatno će cijelo Svjetsko prvenstvo "šetati" između ova dva mjesta, u zavisnosti od situacije na terenu, možda i protivnika. Tehnički odličan, sa dobrim pregledom igre, a opet vrlo pouzdan kada su defanzivni zadaci u pitanju. U svakom slučaju dostigao je punu igračku zrelost i postao jedan od najvažnijih igrača Srbije.

Ivan Ilić (do 70. minuta) - 7

Nevjerovatno kuražan za svoje godine, voli da učestvuje u igri, dolazi iz drugog plana i napada loptu, ne voli kada se ne pita na terenu... Pravi moderan vezista i prava je šteta što se nije "pojavio" makar godinu dana uoči Svjetskog prvenstva, pošto ga samo minuti dijele od prve postave reprezentacije Srbije, posebno ako se Gudelj pomjeri "poziciju unazad". Kako je Ilić odigrao protiv Norveške i Bahreina, možda se Piksi i ranije nego što bi mnoge njegove kolege odluči za takvu opciju. Konačno smo dobili veznog fudbalera kakve su godinama "štancovali" naše komšije Hrvati...

Filip Mladenović - 8,5

Zaslužio je i Tadić, ali neka bude - Mladenović je igrač utakmice. Ponavljao se po lijevom boku svih 90 minuta i došao do asistencije za peti gol Srbije (Đuričić), a lako je mogao da ima i "jaču statistiku" sa ove utakmice. Jović ga nije "ispoštovao" u jednoj situaciji kada je promašio vrhunski rani centaršut (njegova specijalnost), a u drugoj je Vlahović lijepo ostavio za njega i omogućio mu da se nađe u gol-šansi na osam-devet metara iskosa. Biće pakleno u Kataru, a njegova pluća će nam biti neophodna. Jednostavno, pokazao je odmah zašto je dobio prednost u odnosu na Ristića. Da kojim slučajem igra u Premijer ligi, bio bi omiljeni fudbaler igrača Fantazija... Kakav "diferencijal".

Sergej Milinković-Savić (do 60. minuta) - 6,5

Kada je u 20. minutu dobio po nogama i poskočio kao da je povrijeđen, vjerovatno je srpskim navijačima srce zalupalo više nego što je poslije primljenog gola protiv Bahreina. Srećom, sve je bilo u redu sa novopečenim tatom. U prvom poluvremenu igrao ofanzivnije, a za 15 minuta u drugom dijelu kada je bio povučeniji - ostavio bolji utisak. Djeluje da je veoma napredovao kod Sarija, prije svega kada je u pitanju odgovornost, a lijepo je vidjeti da se osjeća "kao svoj na svome" u dresu Srbije, što dugo nije bio slučaj.

Dušan Tadić (do 60. minuta) - 8,5

Strašna partija, da začepi usta Rafaelu van der Vartu i Vasliju Snajderu, koji su čitave jeseni imali šta da zamjere srpskom majstoru fudbala. Ako je i bio malo ispod nivoa forme u Ajaksu, možda je to bilo i zbog toga što je tempirao formu za Svjetsko prvenstvo - i vala je natempirao. Pogodak iz slobodnog udarca (prvi od Kolarova protiv Kostarike u Rusiji?), pa peta za Vlahovića, gol nakon odlične kontrole lopte... Kapiten je "nabrijan" za Katar i ne čudi što je u brojnim analizama igre Srbije označen i kao važniji fudbaler od golgetera Aleksandra Mitrovića.

Luka Jović - 6,5

Odlično je što je postigao gol u 90. minutu, ali nije dobro što je tek iz pete šanse uspio da se upiše u strijelce. U nekim situacijama šutirao je ishitreno po sredini gola, kao kada je počinjao u tinejdžerskim danima u Crvenoj zvezdi... Neophodan nam je njegov pravi napadački njuh, kao kod loba za 5:1, posebno ako uzmemo u obzir da će na Mundijalu uglavnom igrati u poslednjih 15-20 minuta. Tu ne sme da postoji ležernost. Jović mora da pogađa i iz polušansi, da bude dragulj "orlova" sa klupe, a znamo svi da to može kada hoće.

Dušan Vlahović (od 46. minuta) - 8,5

Kakva povreda? Odigrao je briljantno drugo poluvrijeme, jedno vrijeme noseći i kapitensku traku, što je sigurno za njega velika čast. Posole samo pet minuta u igri fantastično je asistirao za Tadića, potom i sam pogodio, pa "poslužio" i Jovića. Na sve to imao i pogođenu stativu... Djeluje da je baš naoštren za Svjetsko prvenstvo poslije silnih kritika zbog partija u Juventusu. Nevjerovatno koliko kvalitetnije djeluje sa još jednim napadačem na terenu i čini se da se to crta i Piksiju, ako je već u dilemi da li je to preofanzivno za Svjetsko prvenstvo.

Darko Lazović (od 46. minuta) - 7

I kod njega se čini da je povreda prošlost. Imao je sjajnu loptu za Vlahovića, pa fenomenalan dribling jedan na jedan. Odigrao energetski daleko bolje nego Andrija Živković, znamo da ima ogromno iskustvo i da su ga povrede sprečile da napravi i veću karijeru u Italiji... Da li je ovom partijom kupio mjesto startera protiv Brazila?

Marko Grujić (od 60. minuta) - 6

Prijetio iz vazduha, otklanjao opasnost u vazduhu. Vrlo zanimljiv dodatak našem timu i sigurno da je Piksi odlučio da ga pozove jer nudi drugačiju dimenziju našem veznom redu, potrebnu u utakmicama kada se budu "zatvaralo" u finišu meča.

Filip Đuričić (od 60. minuta) - 6,5

Malo primjetan po ulasku u igru, ali postigao je gol tako što je odlično pratio dešavanja na terenu i napao prostor u koji je Filip Mladenović poslao loptu.

Dragan Stojković Piksi - 7,5

Selektor je od ove utakmice dobio sve ono što je želio, možda i malo preko toga. I sam je pred put u Manamu poručio da ga ovaj meč "uopšte ne zanima", ali njegovi igrači su to primili k znanju i odigrali baš onako kako i treba u generalnoj probi. Isprobao je dva sistema (sa Gudeljom na štoperu i na zadnjem veznom), sebe stavio u određene dileme (Ilić, Mladenović i Lazović), dok je najvažnije od svega što stilski Srbija nastavlja na isti način - to je "Piksizam". Samo nek se niko nije povrijedio, a rezultat ne smije da dovede do preterane euforije...

*Nemanja Maksimović (od 70. minuta) i Strahinja Eraković (od 78. minuta) - premalo na terenu za ocjenu