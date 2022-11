Vinko Marinović čestitao Zrinjskom, a Sergej Jakirović prezadovoljan: Borac nije imao šut na gol!

Trener Borca Vinko Marinović nije bio zadovoljan partijom svojih izabranika na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru, za razliku od njegovog kolege sa klupe Zrinjskog Sergeja Jakirovića.

Banjalučki crveno-plavi doživjeli su minimalan poraz od Zrinjskog (1:0), koji je praktično cijelo drugo poluvrijeme derbija 19. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine imao igrača manje nakon što je crveni karton zaradio Nikola Mandić.

Izabranici Vinka Marinovića u prvih 45 minuta posljednjeg meča ove jeseni nisu nijednom šutirali prema golu mostarskih "plemića", a u nastavku takođe, to nije bila partija kakvu priželjkuju navijači banjalučke ekipe.

"Prvo bih čestitao Zrinjskom na pobjedi. Imali smo prednost igrača više na terenu, a dozvolili smo Zrinjskom da povede iz prekida. Mislim da je to bio ključni momenat utakmice. Takođe, bez obzira na sve to, osim jedne prilike i tada kad je bio crveni karton (oboren Elver Kulašin, prim.aut), nismo imali nijednu šansu tako da jednostavno, kad to ne uradite, kad ne postignete gol, onda uslijedi poraz", rekao je Marinović za TV Arena sport.

Razumljivo, drugačijeg raspoloženja bio je Sergej Jakirović, šef struke Mostaraca, koji su iako su bili oslabljeni neigranjem standardnih prvotimaca - kapitena Nemanje Bilbije, Slobodana Jakovljevića, Petra Sučića i Silvija Ilinkovića, produžili seriju na 11 mečeva bez poraza.

"Prezadovoljan sam, moji igrači su heroji! Ovo je bila vrhunska prezentacija - jedan Borac nije imao šut na gol, dobro smo parirali i stvarali šanse. Poslije crvenog kartona smo pokazali homognenost, zajedništvo i karakter! I na kraju, apsolutno zasluženo stigli do pobjede. Samo mogu još jednom da čestitam mojim momcima na pobjedi. Pokazali smo i da imamo dobru širinu, ne govorim ja bezveze da nije lako upasti u prvih 11, ali kad dobiju priliku pokazali su da se na njih može ozbiljno računati", naglasio je trener šampiona BiH i vodećeg tima prvenstva u jesenjem dijelu aktuelne sezone.

