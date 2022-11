Izbila pobuna protiv FIFA na Mundijalu: Čak 10 reprezentacija sprema puč, spremni su da ih kazne!

Nakon ozvaničenja odluke FIFA o kapitenskim trakama na Mundijalu, svi redom ustaju i bune se!

Sprema se pobuna protiv FIFA! Tek što je počelo Svjetsko prvenstvo, a vidjeli smo mnogo problema, od stampeda koji je izbio na ulicama uprkos brojnim stranim snagama reda u Kataru, pa sada do sukoba FIFA, katarskih vlasti i reprezentacija!

Čak deset nacionalnih timova, od kojih osam igra na Svjetskom prvenstvu usprotivilo se odluci FIFA da zabrani nošenje "One Love" kapitenske trake koja promoviše LGBT prava na mečevima Svjetskog prvenstva. FIFA ima cijeli plan koje će se poruke nositi na kapitenskim trakama u kom kolu, a tu nema "One Love" trake!

Zbog toga su se bunile Njemačka, Holandija, Švajcarska, Engleska, Danska, Vels, Francuska i Belgija, kao i Švedska i Norveška koje ne igraju na Mundijalu. Englezi koji od 14 časova izlaze na teren su već u razgovorima sa FIFA oko toga kakve će biti posljedice ako budu nosili ovakvu kapitensku traku, ali kapiten Hari Kejn je bio jasan.

"Jasno smo rekli da želimo da nosimo tu kapitensku traku. Znam da fudbalski savez sada priča sa FIFA i siguran sam da ćemo imati tu odluku do početka utakmice", naglasio je on

Kapiten Njemačke Manuel Nojer je na pitanje da li će na meču prvog kola Mundijala nositi "One Love" poruku na ruci jednostavno rekao "da", a Virdžil Van Dajk je bio opširniji.

"Nosiću "One Love" oko ruke protiv Senegala. Ništa se u tome ne mijenja, ali ako bih na početku meča zbog toga dobio žuti karton morao bih da razmislim. Ne volim da igram dok imam žuti karton", naglasio je kapiten Holandije.

Oglasio se i Velšanin Geret Bejl koji je takođe siguran u odluku da ne odustane od poruke koju želi da prenese.

"To je teška tema za nas kao fudbalere, ali možemo da ukažemo na neke probleme. Pričali smo sa fudbalskim savezom, oni su pričali sa vladom Velsa, koja je u razgovorima sa FIFA i vladom Katara. Reprezentativci su stoprocentno iza te odluke i mi ćemo uraditi sve da podignemo svijest o ovoj temi", istakao je on.

Na kraju se oglasio i kapiten Danske Kristijan Eriksen.

"Zalažemo se za naše vrijednosti i mi ćemo kao tim nositi "One Love" kapitenske trake. Ne znam koje će biti posljedice, vidjećemo, ali bez obzira na to igraćemo fudbal i želimo da igramo fudbal. To je naš fokus", rekao je Kristijan Eriksen.

