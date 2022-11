Voditelju opljačkali u Kataru, a onda je policija šokirala! Argentinka ispričala sve: "Dali su mi dvije opcije"

Dominik Mecger opljačkana u Kataru...

Izvor: YouTube/Printscreen/TNlive

Argentinska voditeljka Dominik Mecger opljačkana je u Kataru, ukrali su joj novčanik, ali je onda ostala u šoku kada je išla da prijavi slučaj. Kako je i sama priznala, bila je svjesna da postoje kulturološke razlike, ali nije očekivala da će policija da traži od nje da odluči o kazni za počinioca. Upravo to se dogodilo kada je otišla u stanicu da objasni situaciju i da podnese prijavu.

Sve se dogodilo dan pred početak Svjetskog prvenstva kada je sa svojom televizijom "TN" snimala prilog o navijačima. Bila je sa njima, uzimala izjave i tom prilikom joj je neko iz torbe izvukao novčanik. Primijetila je to nešto kasnije kada je stala da kupi vodu. Onda je otišla da prijavi sve. Kako je sve to izgledalo ispričala je u uključenju za svoju televiziju, čak je i voditelj koji je slušao bio iznenađen dok je ona pričala sve detalje toga.

"Policija je tu, u blizini mjesta gdje se fanovi okupljaju. Prijavila sam slučaj i odmah su me odveli u jedan drugi dio gdje se nalaze ljudi koji znaju engleski. Rekli su mi da ostanem mirna i da će brzo da riješe slučaj. Poslali su me potom u drugu stanicu, tamo me muškarci nisu pogledali, niko me od njih nije ni konstatovao, a onda sam prešla u dio gdje su žene i rekli su mi da moram da dam izjavu policajkama. Onda se dogodio jedan kompleksan momenat. Pitali su me kako želim da bude kažnjena ta osoba. Objasnili su mi da imaju kamere svuda i da će naći počinioca", izgovorila je Dominik i iznenadila i kolegu.

Prvo je mislila da se nisu razumjeli i da postoji problem u komunikaciji. "Nisam razumjela pitanje, tražila sam da ponove, a žena me je upitala da li želim da počinilac bude osuđen na pet godina zatvora ili da bude deportovan. Pomislila sam tada da se možda ne razumijemo, jer ni ona ni ja ne govorimo engleski kao maternji jezik. Ponovila mi je pitanje i rekla da ja mogu da odlučim o kazni za počinioca. Odgovorila sam da zaista ne želim da se stavljam u takvu poziciju i da ne mogu ja da odlučujem o takvim stvarima i da nisam sudija."

Priznala je da ju je sve to šokiralo "Iznenadila sam se baš mnogo. Znam da postoje kulturološke razlike, sve to mi je bilo jasno, ali ne nešto ovako. Samo sam joj rekla da želim da mi budu vraćene stvari. Uzeli su mi izjavu, preveli su to na arapski jezik, tražili su mi da potpišem sve to. Nisam razumjela šta sve piše u toj izjavi, jer je na njihovom jeziku, ali su stvari mnogo drugačije nego kod nas."

Uslijedilo je potom pitanje zbunjenog kolege, koji je upitao da li je imala još neke opcije o kazni ili šta joj je tačno rečeno. "Izgleda da postoje tu neke razne opcije, kao neka vrsta ponude, pet godina u zatvoru ili deportacija. Samo sam htjela da mi vrate stvari, pa neka oni odluče šta i kako dalje. Ona me je gledala čudno, tražila je da odlučim, odbila sam to da učinim. Ovo je zaista neko novo iskustvo za mene, nemam dovoljno riječi da opišem kako je sve to izgledalo. Samo su mi ponavljali da ne brinem ništa, da se tu nalazi ogroman broj kamera koje su instalirali zbog Mundijala i da će sve biti brzo riješeno. Uzeli su kontakt telefon, imaju sve podatke koji su im potrebni", zaključila je Dominik. Pogledajte i kako ona izgleda:

(MONDO)