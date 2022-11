Novinar rekao Šaćiriju "Ti si iz Srbije", evo kako je on reagovao!

Švajcarski fudbaler Džerdan Šaćiri govorio je o brojnim strancima u reprezentaciji Švajcarske, a interesantno je da mu je novinar u obraćanju rekao: "Vi dolazite iz Srbije". /od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Katara/

Izvor: Profimedia

Novinar iz Bangladeša je postavljajući pitanje Džerdanu Šaćiriju o velikom broju imigranata različitih nacionalnosti u reprezentaciji Švajcarske podsjetio igrača Čikaga da on "dolazi iz Srbije". Šaćiri na takvu rečeničnu konstrukciju nije posebno reagovao, iako bi mnogi očekivali s obzirom na njegove nacionalističke ispade u prošlosti, čak je pristao i da se fotografiše sa pomenutim novinarom koji mi je u kasnijem razgovoru potvrdio da nije želio da provocira - nego je za njega poznata činjenica da je Džerdan rođen na teritoriji Srbije, odnosno Jugoslavije.

"Trener je već rekao da ima mnogo imigranata u Švajcarskoj i ima nas zaista različitih nacionalnosti, ali igramo za Švajcarsku i želimo da damo sve najbolje našoj zemlji. Svaka utakmica za Švajcarsku je za mene posebna i uživam. Lijepo je vidjeti toliko naših navijača, uvijek je lijepo da zemlja koja ima dosta stranaca može da ima uspješan fudbalski državni tim. Nije to nešto što se vidi svakog dana...", rekao je Šaćiri koji je još jednom istakao da mu je veliko zadovoljstvo što je reprezentativac Švajcarske i da se raduje sutrašnjoj utakmici sa Brazilom (ponedeljak, 17.00).

Na pitanje MONDA, Šaćiri je potvrdio da je pratio utakmicu Srbije i Brazila (0:2) u prvom kolu Svjetskog prvenstva u Kataru, ali nije konkretno odgovorio koje pouke bi Švajcarska mogla da izvuče i ostavi bolji utisak protiv Južnoamerikanaca.

"Da, naravno da smo gledali. Gledamo sve što se dešava u našoj grupi, ali nisam baš cijelu utakmicu pogledao. Pratimo sve na TV-u u hotelu i moramo naravno da analiziramo naše protivnike, mislim da je to normalno. Idemo samo utakmicu po utakmicu, ne razmišljamo još o Srbiji i trećem kolu, vidjećemo kakav će rasplet biti do tada. Idemo na meč protiv Brazila, to je sada najvažnije i onda ćemo gledati na druge. Želimo pozitivne stvari iz tog susreta, ako uspuhemo u tome - to će biti dobra stvar i veliki korak za nas ka prolasku grupe", zaključio je Šaćiri.

Izvor: Profimedia

Fudbaler iz Gnjilana, koji je pre četiri godine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji provocirao simbolom "Velike Albanije" nakon gola Srbiji, očigledno želi da spusti loptu. Nakon provokacije koju su tada napravili Džaka i Šaćiri, digla se velika bura i u švajcarskoj javnosti (zabranjeno im je da to ponove u narednoj utakmici protiv Srbije), a očigledno je da su u međuvremenu sazreli i da im je sada (bar tako kažu) samo fudbal u mislima.

Što se tiče utakmice sa Brazilom, selektor Jakin je rekao da ih neće prevariti izostanak Nejmara pošto selektor Tite "ima tri tima", dok je poručio i da očekuje da Srbija pobijedi Kamerun pošto je "igrački jača". Ali, misli da se oni pitaju...

"Spremni smo da pokažemo dobru utakmicu protiv Brazila, jednog od najjačih timova na čitavom turniru. Nadamo se da ćemo dobro početi utakmicu kao i protiv Kameruna, želimo da budemo u kontroli meča i da pobijedimo", rekao je Murat Jakin koji je na još jedno novinarsko pitanje poručio da želi sva tri boda.

