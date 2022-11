Potapšao sam Dončića po leđima i čuo najluđu priču u Kataru: Igrao fudbal za Srbe, a sad trenira Hrvate - "Kome smeta!?"

Australijanac porijeklom iz Španije igrao je fudbal za srpski klub iz Kanbere, a sada trenira hrvatski. I na sve to obožava Dončića, Mijatovića, Ninkovića... /od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Katara/

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Kada sam vidio sredovječnog muškarca u Dončićevom dresu u navijačkoj zoni na Svjetskom prvenstvu u Kataru, kroz glavu mi je prošlo da je to sigurno Amerikanac iz Dalasa i da ću od njega bar iz prve ruke čuti neke stvari o mom omiljenom NBA klubu i trenutno najdražem košarkašu, međutim ispostavilo se da se iza svega krije još bolja, rekao bih i najbolja priča koju sam čuo za sedam dana u Dohi.

Čovjek koga sam potapšao po broju "77" na leđima zove se Pako Iglesijas i objasnio sam mu da sam iz Srbije, zemlje za koju Luka Dončić ipak ne nastupa, iako je i to bila opcija... Međutim, umjesto da pričamo o NBA zvijezdi, vrlo brzo sam saznao da je Pako najživopisniji navijač koga sam upoznao u Dohi, a upoznao sam ih trocifren broj.

"Znaš da sam ja igrao fudbal za srpski tim u Australiji?", rekao mi je Pako i ostavio me bez teksta govoreći o njihovom "sokeru": "Nećeš vjerovati, sada treniram hrvatski poluprofesionalni tim do 23 godine u Kanberi, to je najviši nivo fudbala u Australiji. Zovu se Kanbera Hrvatska", otkrio je šarmantni Španac sa jakim australijskim naglaskom, pošto je njegova porodica na najmanji kontinent emigrirala još prije pola vijeka.

Bilo mi je čudno da neko ko je igrao za srpski tim (Srbija Vajt Iglsi) potom preuzme hrvatski, znajući da na Balkanu to teško može da se desi. Međutim, objasnio mi je da tamo nema nikakvih ružnih pogleda zbog toga.

"Nema tamo nikakvih problema u Australiji, nikome to ne smeta, svi se drže zajedno. Igraju i srpski fudbaleri za naš tim, a tamo u Australiji je sada i Miloš Ninković. Znaš li da je on velika zvijezda u Australiji? Ma, ne velika - možda i najveća. Svi koji gledaju fudbal znaju Ninkovića. Sada je Ninković prešao u rivalski klub (iz Sidneja u Vestern Sidnej, prim. aut.) i to nije bilo ništa strašno, samo za one koji navijaju za Sidnej", poručio je "australijski Dončić".

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

"Igrao sam fudbal za srpski klub u Australiji jer je bilo dosta Srba u Australiji, tamo je mnogo izbjeglica sa Balkana. Mislim da sam bio dobar fudbaler, igrao sam ofanzivnog veznog i davao golove. Moj omiljeni srpski fudbaler je inače Mijatović, sjećam ga se iz Real Madrida, za koji navijam. Luka Jović se nije snašao zbog trenera i velike konkurencije. A upravo sam Dončića zavolio u dresu Real Madrida kada je donio mom klubu Evroligu. Nastavio sam da ga pratim i u NBA", dodao je Pako koji nije mogao da se sjeti da li je u isto vrijeme kada je igrao za srpsku Kanberu za hrvatsku nastupao i Josip Šimunić, proslavljeni reprezentativac "vatrenih", rođen u prestonici Australije.

Poželio je Srbiji sreću na Svjetskom prvenstvu i dodao da će navijati za svoju Australiju, ali nije znao mnoge detalje koje sam mu otkrio o Milošu Degeneku, reprezentativcu "kengura" koji je igrao za Crvenu zvezdu. Ali, to je vrlo vjerovatno zato što štoper iz Knina nije nikada igrao fudbal u Australiji.

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ