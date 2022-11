Gledao sam Srbiju sa Englezima kraj terena: Prvo me pitali za Miloševića, pa za derbi - "Eh, da je Mitar naš..." (FOTO)

Uoči meča Srbije i Kameruna našao sam se na terenu, zajedno sa dvojicom Engleza koji su odmah željeli da pričamo o Miloševiću, pa o "vječitima", Mitroviću... /od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Katara/

Kada me je Marko pitao da li bih volio da početak utakmice Srbije i Kameruna vidim direktno sa terena umesto iz novinarske lože, nisam se dvoumio nijedne sekunde iako je to značilo da ću morati da na vrlo udaljeni "Al Žanub" stadion dođem skoro pet sati ranije. S obzirom da sam otvoreno "pucao" od optimizma i svima redom pričao da Kamerun dobijamo sa tri-četiri gola razlike, ništa mi nije bilo teško - čak ni jurnjava sa laptopom na leđima po najjačem novembarskom suncu od kada sam u Dohi i potraga za "gejtom" koji će me odvesti direktno na teren. To me je i prije ulaska u strogo čuvane "fudbalerske odaje" navelo i da sretnem navijača iz Singapura u dresu Hrvatske, a to je bio samo početak vrlo zanimljivih razgovora koji su me tog dana čekali usred ničega u Al Vakri.