Ocjene: Piksijev najveći kiks na klupi Srbije, tim mu "nestao"!

Pročitajte ocjene fudbalera i selektora Srbije nakon remija sa Kamerunom.

Izvor: FoNet/AP/Francisco Seco

Srbija je napravila veliki kiks na Svjetskom prvenstvu. Nervozno, "divlje" i neubjedljivo i zato su "orlovi" surovo kažnjeni, tako da uoči meča Brazila i Švajcarske više nije sve u rukama srpskih igrača pošto je Kamerun osvojio veliki bod na stadionu "Al Žanub" (3:3). Bilo je dobrih trenutaka kod "orlova" i može se reći da je Srbija mogla da ode i na čak tri gola razlike, ništa nije mirisalo na to da Kamerunci mogu da se vrate, ali umjesto toga dozvolili su "orlovi" protivniku da "oživi". Na kraju, uz umor i brojne probleme, više se činilo da će ostati bez ičega nego doći do tri boda.

Bez ikakve dileme, ovo je najveći kiks u eri selektora Dragana Stojkovića koji je bio vrlo ljut i nezadovoljan na igrače poslije neočekivanog remija - i to s pravom. Napravljen je veliki broj individualnih grešaka, kako je sam surovo rekao - djelovali smo amaterski - s tim da i sam nosi dio krivice.

Ovako smo vidjeli utakmicu Srbije, pred vama su ocjene svih fudbalera koji su igrali na današnjoj utakmici, uz naravno i selektora Piksija koji će bez ikakve sumnje morati da "prodrma" ekipu uoči susreta sa Švajcarskom, ali i da još jednom pogleda i svoje poteze.

VANJA MILINKOVIĆ-SAVIĆ - 6

Kada golman primi tri gola obično se kaže da je bio loš, međutim kao i na susretu sa Brazilom - Vanja je bio vrlo dobar. Odbranio je težak šut Kundeu na početku, spasao Srbiju i u drugom poluvremenu kada je "duvalo" na sve strane u odbrani reprezentacije Srbije, a možda je jedino mogao bolje da "uđe" u situaciji kod gola Abubakara. Pomalo je ležerno izašao na njega, misleći povučen reakcijom saigrača da je sigurno ofsajd, a kasnije je poluautomatski VAR pokazao da su "orlovi" bili naivni.

NIKOLA MILENKOVIĆ - 5,5

Vodio je čitav meč velike bitke sa Ekambijem, ali interesantno je da je najbolji start imao na suprotnoj strani terena od one koju čuva. Požrtvovano je stigao i zaustavio kontru Embeuma, pokazavši još jednom da "ulazi u kost" kada je to potrebno Srbiji, međutim nova odbrana koju je Piksi isprobao u nastavku utakmice nije mu legla. U situacijama kod golova Kameruna, oba puta je zakasnio i nije prepoznao ofsajd zamku, ako se to tako može reći. Neki bi rekli i da je to neuigranost koja je "izrodila" komplikacije za Srbiju. "Stajali smo dijagonalno", rekao je selektor poslije utakmice, a "Bleki" je u ove, kobne situacije bio preblizu svom golu.

MILOŠ VELJKOVIĆ (do 79. minuta) - 5,5

Ove sezone odlični Čupo-Moting ga je stalno izvlačio napolje iz zadnje linije, a iako ga je Miloš u najvećem broju situacija dobro pazio - najveći je krivac za prvi gol Kameruna. Prvo je bio nesiguran i izostala je bolja komunikacija sa golmanom Milinković-Savićem, a onda je neshvatljivo izgubio igrača na drugoj stativi, koji je dao gol lakše nego na treningu. Imao i jedan vrhunski start u kontri na Abubakara nakon što su Mitrović i Maksimović ispali. Na kraju navodno zamijenjen zbog povrede, iako je isprva djelovalo da je zbog taktičkih razloga.

STRAHINJA PAVLOVIĆ (do 56. minuta) - 6,5

Išao naprijed, ponovo pokazao svoju "ridigerovsku" stranu, ali u duelima sa Čupo-Motingom jednostavno nije bio jači. Sreća da je imao pomoć Veljkovića koji mu je pomagao u udvajanjima. Iako je djelovao "najdivljije" od svih defanzivnih igrača, na kraju je postigao gol u idealnom trenutku za Srbiju nakon maestralnog skoka i još boljeg udarca. Tada je upravo pobjegao Čupo-Motingu, dok je nakon njegovog izlaska zbog povrede - sve palo u vodu.

ANDRIJA ŽIVKOVIĆ (do 79. minuta) - 7

Možda i najbolji igrač Srbije na današnjoj utakmici. Znali smo da će Kamerun ostaviti prostor da ih se "udari" po boku i toga se Živković nije plašio. Odlično je izgledao u situacijama "jedan na jedan", dribling ga je služio, uz veliko samopouzdanje je ušao u meč, slao upotrebljive lopte i pomagao na sve to i u odbrani. Vrhunski reagovao kod situacije za treći gol i uljepšao je pogodak. Nije jasno zbog čega je zamijenjen. Djelovalo je da ima daha, za razliku od nekih drugih...

SAŠA LUKIĆ - 5

Saša Lukić

Mnogo lošiji nego protiv Brazila. "Prodao loptu" i dao šansu Kameruncima u finišu poluvremena, ali ga je spasao Vanja, a ponovo je izostao njegov učinak u kreativnom smislu. Izgubio se u posljednjih pola sata, pa je dvaput bilo potrebno provjeriti zvanični sajt da li je završio utakmicu ili je bio zamijenjen.

NEMANJA MAKSIMOVIĆ - 5,5

Potpuno neočekivan izbor u startnoj postavi, vjerovatno zbog energije koju je pokazao u posljednjih petnaestak minuta na meču protiv Brazila, ali i nepovjerenja selektora u Gudelja. Imao je dobar centaršut za Mitrovića, borio se da Srbija osvoji "drugu loptu", ali djeluje da je u nekim situacijama imao na raspolaganju i bolja rješenja od onih koja je birao. U prvom poluvremenu ga je Kunde prevario u duelu, a umjesto da padne - održao se na nogama i dozvolio mu da šutira. Ako nešto ne može da mu se zamjeri, onda je to trčanje, međutim kao i kod Lukića - slabo bio orijentisan ka naprijed.

FILIP KOSTIĆ (do 90. minuta) - 6,5

Malo primijetan na početku meča. Trebalo da šutne u situaciji iz finiša prvog poluvremena kada mu je lopta stigla na drugu stativu, da bi polako "dodavao" gas i donio sve ono što je falilo protiv Brazila po lijevoj strani. Vidjelo se da je zbog povrede pauzirao i oklijevao je da šutira, dok njegove povratne lopte, po kojima je poznat bio u Frankfurtu, danas nisu donijele toliku prednost jer "orlovi" nisu bili konkretni. Preumoran u završnici i zato je zamijenjen.

SERGEJ MILINKOVIĆ-SAVIĆ (do 79. minuta) - 6

Da se utakmica završila u 60. minutu, bio bi igrač utakmice. Odgovorio na kritike golom u najvažnijem trenutku, pošto je uvidio da je golman Kameruna nesiguran, ali poslije toga kao da je bio željan egzibicije. Na odgovornost u duelima naslonila se nonšalancija sa loptom i poslije njegovih izgubljenih lopti - Srbija je primila dva gola u kontrama. Mogao je da pruži veću zaštitu odbrani, čini se da nije trčao kao protiv Brazila.

DUŠAN TADIĆ - 5,5

Na početku nervozan i neuključen u utakmicu kako inače voli da bude, a onda je iz mjesta razigravao saigrače. Gurao i podvaljivao lopte, kao recimo Teodosić, a njegovi "hajlajtsi" sa utakmice će sigurno biti spektakularni, međutim... I sam je padao fizički i bio sve slabiji u duelima, a nije viđena kapitenska reakcija nakon primljenog gola za 3:2. Možda je mogao i da se odmah na terenu izviče na ekipu da ne bi došlo do onakvog emotivnog pražnjenja, posebno kada se činilo da će Srbija doći do tri boda bez velike borbe u preostalih pola sata. A kako smo samo bili u krivu...

ALEKSANDAR MITROVIĆ - 5,5

Iako je dao gol, odigrao je meč ispod svog nivoa. Promašio je četiri zicera, bio slab u pojedinim situacijama i kada je trebalo da se oslobodi lopte - nije bio najbolja rješenja. Od prvog minuta je bilo jasno da je umoran i da ne može da odigra onako kako je zamislio, ali je pitanje za selektora zašto Vlahović nije ušao umjesto njega (ako je spreman) i šta se dešava sa Lukom Jovićem koji je oba meča presjedio na klupi, sve dok Srbija ima problema sa povredama. Činilo se da mu je pao kamen sa srca kada je postigao gol za 3:1, ali ko bi rekao da će Srbija potom okliznuti na istu tu planinu. Jednostavno, nije imao snage i tome najbolje svjedoči situacija kada mu je igrač s leđa ukrao loptu.

STEFAN MITROVIĆ (od 56. minuta) - 4

Bez ikakve dileme najlošiji igrač utakmice, njegovim ulaskom na "pogrešno" mjesto sve se poremetilo u igri Srbije. Igrao prvo na mjestu lijevog štopera, što mu ne leži zbog prevelikog prostora koji bi trebalo da brani i brzine koju nema i bilo je samo pitanje trenutka kada će to iskoristiti Abubakar. Zadnja linija je sa njim izgledala "ukrivo" i tako nije bilo moguće napraviti ofsajd zamku. Prešao poslije u centralu i bio nešto ubjedljiviji, posebno u skoku.

Bez ocjene: Marko Grujić, Srđan Babić, Filip Đuričić i Nemanja Radonjić.

TRENER - DRAGAN STOJKOVIĆ - 5

Na vrlo čudan način vodio utakmicu i čini se da je zbog briga koje su mu napravile povrede počeo da "luta". Iznenadio sa potpunim sklanjanjem Gudelja iz tima, nakon što je bio jedan od najvažnijih igrača kvalifikacija, dok je ipak očito najveća greška bila odluka da Stefan Mitrović zaigra po lijevoj strani. Kao da nije imao povjerenja u Srđana Babića i vrlo brzo se ispravio, s tim da je zvanična poruka da je Veljković izašao zbog povrede i to na svoj zahtjev. I dalje je vrlo nejasna situacija sa napadačima i zbog čega Mitrović igra povrijeđen, a ostali ne ulaze u igru. Poslije gola za 3:3, sjeo je na klupu Srbije i bukvalno petnaestak minuta ga nismo vidjeli, a u tom periodu su nedostajale izmjene jer je ekipa samo tonula i tonula.

