Piksi nakon "iksa" sa Kamerunom: Odigrali smo dobru utakmicu, mi Srbi volimo teži put do cilja!

Selektor je govorio o porazu od Kameruna i o šansama za plasman u nokaut fazu.

Izvor: MN PRESS

Poslije šokantnog remija protiv Kameruna, u kojem je njegov tim ispustio pobjedu, selektor Srbije Dragan Stojković rekao je da su orlovi odigrali "lijepu utakmicu", ali samo za neutralne. Govorio je o greškama igrača koje ne shvata, o tome da tim "nije bio pametan" i komentarisao je trenutne šanse za plasman, koje nisu velike.

"Tačno je da smo u fazi kad smo imli potpunu kontrolu i vođstvo 3:1 napravili dvije kardinalne greške. Na ovom nivou, a i uopšte u fudbalu veoma je opasno da izlazite visoko u momentu u kojem protivnik ima loptu. Te greške su nas koštale da danas ne pobijedimo. Vrlo neshvatljivo, nepotrebno i tu leži i problem što nismo pobijedili danas. Analiziraćemo da vidimo zašto se to desilo, zbog čega, možda pad koncentracije", rekao je Stojković na konferenciji za novinare.

Zašto nisu igrali Vlahović i Jović?

"Vlahović nije 100 odsto na svom nivou, kao što ste vidjeli, imali smo dvije prinudne izmjene i to centralnih bekova - Veljkovića i Pavlovića i to je dosta poremetilo naše ideje da pokušamo da ubacimo napadača, recimo Luku Jovića. S obzirom na to da je Kamerun imao četvoricu igrača u našoj zadnjoj liniji. Nismo bili pametni".

Kakav je ambijent u svlačionici?

"Što se tiče stanja i atmosfere, normalno je i mirno, žalimo za tim greškama koje su nas koštale pobjede. Međutim, mislim da smo odigrali zaista dobru i interesantnu utakmicu, stvorili smo nekoliko kolosalnih šansi, postigli tri gola, ali igrači ne trebaju da gube glavu. Naravno da svi osjećamo frustraciju, jer smo željeli da pobijedimo, imali smo utakmicu u svojim rukama, ali smo uspjeli da našim glupostima vratimo Kamerun da izbjegne poraz. Olako smo izgubili dva boda".

Piksi je govorio i o šansama Srbije.

"Da imamo dobre šanse - nemamo. A da imamo šanse - imamo. Mi u Srbiji izgleda volimo teži put da bismo došli do cilja. Generalno, ova utakmica je bila spektakularna, puna preokreta, bar za vas koji ste gledali. To je fudbal, tako ga i shvatam, kad bi čovjek znao šta će da se desi, onda ne bi bio interesantan".

"Nivo koncentracije mora da bude viši, mora da bude više komunikcije, ovakve greške ne bi sm.ele da se ponavljaju. Što se tiče naše igre, kad bude došao meč protiv Švajcarske, igraćemo što najbolje znamo - da budemo ofanzivni i da pokušamo da pobijedimo".

"Pružio sam svima ruku na požrtvovanosti, čestitao sam im na onome što su pokazali, rekao da moraju da podignu glavu, osjećaju i oni frustraciju poslije 3:3, što je i normalno. Imali smo sve u svojim rukama i olako smo se odrekli pobjede. To je jednostavno tako. Najvažnije je da se odmore, da vidimo kakvo je zdravstveno stanje, biće sastanaka, video-analize, da se ukaže na greške koje ne bi smjele da se dešavaju".

