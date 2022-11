Srpska tika-taka! Čudesan gol "orlova" u Kataru: Ova akcija će se pamtiti - tako majstori igraju fudbal!

Pogledajte čudesan pogodak "orlova" na Svjetskom prvenstvu!

Izvor: Profimedia

Reprezentacija Srbije lomi Kamerun, povela je 3:1, a Aleksandar Mitrović dao je jedan od najljepših golova reprezentacije na Mundijalima, kako god se ona zvala kroz istoriju!

Fenomenalnu akciju pokrenuo je Dušan Tadić, dodao je do Mitra, on je proslijedio do Sergeja Milinković-Savića, koji je pogurao na desnu stranu, do danas sjajnog Andrije Živkovića. On je u kaznenom prostoru vratio do Mitra. Da li je moglo lepše od ovoga? Teško! Uživajte:

GOAL! Cameroon 1-3 Serbia (Mitrovic)pic.twitter.com/T3zEEeLzy0 — World Cup Updates (@wc22updates)November 28, 2022

Podsjetimo, meč je počeo velikim promašajem Aleksandra Mitrovića, poslije kojeg su "orlovi" katastrofalno reagovali u dvije situacije i dopustili Kameruncima da lako povedu 1:0. A onda je uslijedio furiozni nalet Srbije u finišu prvog dijela meča i golovi Strahinje Pavlovića i Sergeja Milinković-Savića u 150 sekundi, za preokret.

Mnogo se lakše disalo od tog trenutka, a pogotovo poslije majstorskog pogotka "orlova" za mirnijih 3:1 u korist Srbije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!