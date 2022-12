Pokazivao orla sa Džakom i Šaćirijem, pa pred Srbiju objasnio zašto: Ne bojim se da uprljam ruke, NE KAJEM SE NI SAD!

Kapiten Švajcarske iz prošlog meča sa Srbijom nema nikakav problem sa onim što je uradio prije četiri godine!

Srbija u petak od 20 časova igra meč sa Švajcarskom u trećem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva, a još uvijek se sjećamo meča iz Rusije kada su "orlovi" poraženi od Švajcaraca. Tada je kapiten ekipe bio iskusni bek Stiven Lihtštajner, koga smo dobro zapamtili.

Ne samo da je napravio vrlo očigledan penal nad Aleksandrom Mitrovićem koji nije dosuđen, ali je osim toga zajedno sa provokatorima Đerdanom Šaćirijem i Granitom Džakom je pokazivao simbol dvoglavog albanskog orla! Sada se u intervjuu za "Blik" prisjetio toga.

"Prije četiri godine Granit i Đerdan su se susreli sa mnogo neprijateljstva i udaraca ispod pojasa prije te utakmice. Sa ljudske strane gledišta vrlo je razumljivo što su se zanijeli sa dvoglavim orlom i što su navijali za svoju drugu domovinu osim Švajcarske. Ali niko to ne želi da vidi drugi put", potvrdio je Lihtštajner.



Ako su Džaka i Šaćiri iz ličnih razloga htjeli da pokažu taj znak, zašto je on kao Švajcarac to uradio? Kaže, iz solidarnosti prema saigračima.

"Uvijek sam se solidarisao sa saigračima, ja nikada nisam bio kapiten koji ne želi da uprlja ruke! To je dio sporta i dio prijateljstva sa njima. Gubili smo 1:0 i na poluvremenu smo zahvaljujući Janu Someru bili u igri. Bilo je mnogo nezadovoljstva u svlačionici, a kada smo uspjeli da se vratimo bilo je nevjerovatno emotivno. Usijana atmosfera na tribinama je doprinijela. Možda je nekome bilo previše, ali do današnjeg dana ne mislim da je to bila greška", bez srama je rekao Lihtštajner.

Na pitanje da li će sada Švajcarska proći grupu odmah je rekao da, a onda jasnije obrazložio svoj stav.

"Švajcarska ima bolje igrače i boljeg selektora od Srbije. Momci su u dobrom raspoloženjiu i znaju šta da očekuju jer ih je mnogo igralo 2018. Ova utakmica će se uglavnom igrati glavom, što je prednost za nas", istakao je on, pa se dotakao plana za meč:

"Uvijek je rizično igrati na remi, ali bilo bi pogrešno da idemo na nož sa Srbima. Imamo 90 minuta i uvijek ćemo znati šta se dešava na drugom meču, a Murat Jakin je lukav trener koji zna da iskoristi šanse", zaključio je Lihtštajner.