Napada Srbiju u Kataru, a ima tetoviranu BiH! (FOTO)

Jedan od najiskusnijih fudbalera Švajcarske porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, što često voli da istakne.

Reprezentacija Srbije večeras (20:00) igra meč trećeg kola grupne faze na Mundijalu u Kataru, a protivnik je dobro poznat. Prije četiri godine upravo ih je neuspjeh protiv Švajcrske koštao prolaza u nokaut fazu, za što su srpski reprezentativci dobili priliku. Selektor Dragan Stojković već pravi taktiku za meč koji neće biti osvetnični, iako će na terenu biti mnogo istih aktera.

Među njima bi na terenu trebalo da se nađe i iskusni Haris Seferović (30), koji ima neobičnu tetovažu na lijevoj ruci. Iako je rođen u gradu Surze nedaleko od Lucerna, Haris je porijeklom iz bivše Jugoslavije. Njegovi roditelji su još osamdesetih godina iz Sanskog Mosta otišli u njemački dio Švajcarske, a zbog korijena je Seferović na laktu istetovirao kompletnu mapu Bosne i Hercegovine! Pogledajte kako izgledaju Haris i njegova supruga Amina Seferović:

Inače, Seferović ima tetoviran kompletan "rukav", a jedan njegov dio je i pomenuta tetovaža. Teritorija BiH označena je plavom bojom, a na njenoj površini nalazi se i nekoliko ljiljana koji su tradicionalni simbol za ovo područje još od vremena srednjevjekovne dinastije Kotromanić.

Iako su njegove veze sa Bosnom i Hercegovinom jake, Haris nikada nije zaigrao za tu reprezentaciju. On je rođen u Švajcarskoj, gdje je odrastao i počeo da se bavi fudbalom, a 2013. godine pojavila se mogućnost da zaigra za seniorski nacionalni tim države na čijoj teritoriji su mu rođeni roditelji. Ipak, to se nije desilo, pa je najbolji strijelac Svjetskog prvenstva za igrače do 17 godine davne 2009. godine ostao "vjeran" Švajcarskoj za koju ima 91 nastup i 25 golova, a ljubav prema BiH iskazao je na drugi način. Pogledajte kako to izgleda:

Podsjećamo, Seferović neće biti jedini igrač poreklom sa Balkana u reprezentaciji Švajcarske. U selekciji Murata Jakina nalaze se trojica igrača albanskog porijekla - Granit Džaka, Džerdan Šaćiri i Ardon Jašari. Prva dvojica su srpskim navijačima ostali u sjećanju još iz Rusije, kada su simbolom dvoglavog orla provocirali navijače nakon postignutog gola.

