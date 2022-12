BRODOLOM SRBIJE - SAMO 2 TIMA U KATARU SU GORA OD "ORLOVA": Mislili smo tada da gore ne može, ali ovo je opasno blizu!

Srbija je ozbiljno kiksala na Svjetskom prvenstvu i među najgorim je timovima u Kataru.

Srbija je u trećem kolu grupne faze Svjetskog prvenstvaizgubila od Švajcarske! Srpski tim je u jednom momentu poveo sa 2:1, ali su golovima Embola i Frojlera do starta drugog poluvremena Švajcarci preokrenuli i tako zamalo stigli i do prvog mjesta u grupi G, s obzirom na to da je Kamerun savladao Brazil 1:0 u drugoj utakmici.