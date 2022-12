ALBANCI ZAPALILI SRPSKU ZASTAVU: Haos na ulicama - grupa napala mladića! (VIDEO)

Poznato je da albanski navijači u dijaspori podržavaju sve timove koji igraju protiv Srbije, ali sada su prešli granicu.

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Svetsko prvenstvo u Kataru donelo je još jedan okršaj Srbije i Švajcarske, a i ovaj meč će "orlovi" pokušavati da zaborave. Ponovo su zbog poraza od Švajcaraca eliminisani iz takmičenja, a pored stanovnika zemlje u centralnom delu Evrope radovali su se i albanski navijači. Na Kosovu i Metohiji bilo je velikog slavlja zbog poraza Srbije, a i albansko stanovništvo u dijaspori obilježilo je uspjeh Švajcarske.

Tako su se u Cirihu albanski navijači sladili pobjedom nad Srbijom i to na veoma neprikladan način! Grupa navijača u ovom gradu naišla je na ulici na momka ogrnutog srpskom zastavom, počela da ga juri, a zatim i udara. Iako je on bio sam, Albanci nisu željeli da ga poštede već su ga napali nakon što je Srbija poražena na Svjetskom prvenstvu. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:26 Albanci tuku Srbina zbog zastave Izvor: Čitalac Kurir Izvor: Čitalac Kurir

Iz istog grada stiže i drugi snimak, na kojem se vidi šta Albanci rade sa "plijenom". Nakon što su srpsku trobojku oduzeli mladiću koji je mirno prolazio pored njih, navijači koji su vjerovatno porijeklom sa Kosova i Metohije odlučili su da zapale zastavu. Ovako je to izgledalo:

Pogledajte 00:48 Albanci pale zastavu Srbije u Cirihu Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Podsjećamo, i meč odigran u Kataru bio je veoma buran. U glavnoj ulozi našao se Granit Džaka koji je prvo neprikladno gestikulirao ka rezervnim igračima Srbije u namjeri da izazove incidente, a zatim ušao u klinč sa Nikolom Milenkovićem. Nije se smirio ni nakon utakmice, pošto je obukao dres kojim je želio da provocira, što je kasnije pokušao da objasni.

Kapiten švajcarske reprezentacije jedan je od trojice igrača u timu koji ima albansko porijeklo. Pored njega su na raspolaganju selektoru Muratu Jakinu još i kontroverzni Džerdan Šaćiri i mladi Ardon Jašari, koji nije dobio priliku da igra protiv Srbije.