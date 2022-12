Albanac se javio redakciji poznatog engleskog lista i ispričao šta je doživio na utakmici Srbije i Švajcarske. Najviše ga je razočarala FIFA!

Engleski portal "Observer" objavio je tekst u kojem je naveo da su navijači Srbije skandirali fašističke slogane i rasističke pokliče usmjerene prema etničkim Albancima tokom utakmice protiv Švajcarske. Kako je navedeno, izvor je "jedan svjedok na utakmici", koji se zove Hasan Rahmani, stanovnik Londona rođen na Kosovu.

Prema njegovim riječima, utakmica je dovela u pitanje cjelokupni rad obezbjeđenja na mečevima pod okriljem FIFA, a posebno je primijetio "očiglednu toleranciju prema uvredljivim simbolima". Kao dokaz ovih tvrdnji, "Observer" iznosi to što je Albancu oteta zastava Albanije pred meč, što izaziva čuđenje i kod Rahmanija i kod engleskog novinara.

"Hasan Rahmani je došao na utakmicu noseći albansku zastavu oko vrata, ali kaže da mu je bila konfiskovana na ulazu dok su uvredljivi nacionalistički simboli bili dozvoljeni. On kaže da mu je pokazana poruka na WhatsAppu koju je FIFA poslala obezbjeđenju i u kojoj su slike predmeta, slika i slogana koji su bili zabranjeni na stadionu", navedeno je.

"Bio sam potpuno zanijemio kada sam vidio veliki broj fašističkih slogana, majica i zastava", rekao je Rahmani.

List navodi da je on pokazao Observeru "sliku navijača koji nosi zelenu kapu usko vezanu za zločine izvršene u ratu na Kosovu i u Bosni". Engleski list prenosi Hasanove riječi da su stadionom nošene i majice sa porukom "Od Srbije do Tokija", mada je vjerovatnije je na njima pisalo "Srbija do Tokija". A šokiralo ga je još jedno - mahanje srpskih navijača sa visoko podignuta tri prsta.

"Rahmani nam je rekao i da policija nije bila zainteresovana za žalbe na te stvari, kao ni na gestikulacije sa tri prsta, koji se smatraju uvredljivim na mnogo načina", piše "Observer".

SRBI DIZALI TRI PRSTA, IMALI MAJICE "SRBIJA DO TOKIJA", JAVIO SAM POLICIJI! Rahmani Englezima rekao sve: Bilo je STRAŠNO

U nastavku izvještaja sa stadiona u "Observeru" je navedeno da je u 77. minutu zvanični spiker zamolio da prestanu "diskriminišući pokliči i gestovi", a Rahmani je javio engleskim novinarima da je i tada ostao šokiran. "Bio sam šokiran tim uvredljivim riječima, apsolutno sam ostao bez teksta. Pjevali su najzlobnije rasističke pjesme", rekao je Rahmani. "Među terminima koje je čuo bila je i riječ 'Šiptar', poznati uvredljivi termin koji se koristi protiv Albanaca i uobičajeno dozivanje "ubij, ubij, ubij Albanca'. Navijači su skandirali i 'Kosovo je srce Srbije', što ima veze sa tim da njihova zemlja odbija da prizna kosovsku nezavisnost", svjedoči Rahmani

On je rekao da je stadion napustio uplašen za bezbjednost i prepričava kako ga je napalo "sedam ili osam pristalica Srbije ispred stadiona". "Gađali su me vodom, govorili su mi 'Šiptare, idi j**i se!'. Pokušao sam da pobjegnem, ali sedam ili osam krupnih tipova me je pratilo. Na kraju sam trčao ka policiji, koja ništa nije uradila. Sve što se dogodilo bilo je zastrašujuće. Ono što sam očekivao da bude dobra noć na stadionu zapravo je pokrenulo sva ona sjećanja iz prošlosti za koja sam mislio da su nestala."

"Šokiralo me je to je FIFA nedosljedna. Zaboga, kako u 2022. godine možete da dozvolite na stadionu tokom Svjetskog prvenstva da neko skandira o ubijanju druge nacije? Vratio sam se kući sa osjećajem da sam marginalizovan i da za FIFA nisam dobrodošao."

Podsjetimo, FIFA je pokrenula istragu protiv kapitena Švajcarske koji je tokom utakmice provocirao klupu Srbije uhvativši se za genitalije, uz psovanje majke srpskim igračima na albanskom jeziku. Poslije utakmice slavio je pobjedu obučen u dres sa prezimenom "Jašari", čime je rekao da je htio da učini čast svom saigraču sa klupe i da to nema veze sa politikom, a samim tim ni sa Ademom Jašarijem, teroristom koji je ubijen u akciji srpske policije 1998. u naselju Donje Prekaze u opštini Srbica.

Takođe, na stadionu su bili prisutni i navijači Švajcarske koji su nosili zastave samoproglašene republike "Kosovo", kao i zastave terorističke OVK, o čemu nije bilo riječi u Rahmanijevom izveštaju za engleski list.