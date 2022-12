Dragan Stojković Piksi je govorio o tome kome smeta njegov rad i zašto postoje bočni udari na nacionalni tim i FSS.

Izvor: MN Press/Ivica Veselinov

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se javnosti nakon dolaska sa Svjetskog prvenstva u Kataru. Dotakao se spiska igrača koji je odredio za Katar, svojih izbora, ali i činjenice da se upravo sada obraća javnosti.

Naglasio je da on nije neko ko bježi od odgovornosti i da je umjesto saopštenja koje bi neki poslali on riješio da se javno obrati i odgovori na sva pitanja.

"Nisam neko ko će sjesti u avion, otići negdje, pa poslati saopštenje. Nisam taj čovjek. Smatram sebe vrlo odgovornim. Zato sam ovdje. Zato sam i sazvao ovu konferenciju za medije", jasan je bio selektor Stojković.

Vidi opis To u Kataru nisam bio ja, a postoji i razlog zašto! Piksi otkrio sve o bočnim udarima: Hoće od ovoga da naprave kafanu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press/Ivica Veselinov Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press/Ivica Veselinov Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press/Ivica Veselinov Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press/Ivica Veselinov Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press/Ivica Veselinov Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press/Ivica Veselinov Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press/Ivica Veselinov Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press/Ivica Veselinov Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press/Ivica Veselinov Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press/Ivica Veselinov Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press/Ivica Veselinov Br. slika: 11 11 / 11

Ipak, naglasio je da u Kataru to nije bio on i da su svi problemi koji su se desili srpskom nacionalnom timu mnogo uticali kako na tim tako i na njega lično.

"Dobra konstatacija, to nisam bio ja. Postoje razlogi zašto je to tako. Ti razlozi kreću da me brinu početkom novembra, tačnije 14. novembra kada smo se našli ovdje pred put u Katar. Znajući situaciju i zdravstveni bilten naših ključnih igrača. Neću praviti razliku da li je neko bitniji, ali za naš tim jako važne karike. Njihovo zdravstveno stanje bilo je tako, da ako bismo realno gledali, teško je bilo očekivati da uopšte igraju. Bilo je nenormalno ne voditi ih u Katar. Bili su nosioci igre, golovima, asistencijama, ponašanjem doprinijeli su tome da se Srbija raduje u Lisabonu i plasman na Mundijal. Iz tog razloga nisam bio taj. Znao sam da će biti jako, jako teško doći do drugog mjesta u grupi. Nisam mogao to da kažem javno tamo, to nismo mogli da promenimo ni ja ni medicinski staf", dodao je on i naglasio da osjeća da ga nacija podržava.

Ipak, istakao je da nekima ne odgovara on i njegov način rada i da mnogi žele loše njemu i reprezentaciji.

"Nacija mene podržava 100 odsto, ja to osjećam. Ja naciju nikada nisam lagao niti ću. Ja nisam neko sa kim može da se manipulše, ja nisam Deda Mraz koji ispunjava nečije želje i dijeli poklone i od mog dolaska u martu 2021. godine znam da sam nekima trn u nozi, ali to je njihov problem. Boli ih to što nemaju uticaja na reprezentaciju, što smo očistili neke stvari. Boli ih to što je Sportski centar FSS postao to što treba da bude, a ne kafana u koju može da uđe ko hoće i kad hoće. Trude se da to sruše, to su radili i u kvalifikacijama. To su ti neki bočni faktori koje ćete stalno imati, ja sam toga svjestan apsolutno. Svjestan da će ti takvi čekati šansu da nas ispljuju, napadnu i ponize. Svjestan sam toga. Niti sam se podizao u pobjedama, niti ću se poniziti u porazima", naglaiso je on.

(MONDO)