"Bili su u nokdaunu, Srbija je trebalo da pobijedi 6:1!" Selektor Stojković pričao o dominaciji njegovog tima u Kataru!

Selektor Dragan Stojković Piksi je istakao da je njegov tim dominirao u meču sa Kamerunom, ali da su kardinalne greške u odbrani na kraju presudile.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se naciji poslije povratka sa Svjetskog prvenstva iz Katara. Govorio je o kadrovskim problemima, o "bočnim udarima" na tim, kao i o samoj njegovoj odluci da se pojavi pred medijima i odgovara na pitanja.

Dotakao se i meča sa Kamerunom gde je naš tim vodio sa 3:1 na početku drugog poluvremena, a onda je uspio da ispusti tu veliku prednost. Sada je naglasio da smatra da je njegov tim zaslužio ubjedljivu pobjedu na tom meču.

"Taj meč protiv Kameruna trebalo je da se završi sa 4,5 ili 6:1 po prikazanom i kreativnosti, šansama, nije se vidjela opasnost po naš gol, dominirali smo. Do tog drugog gola koji su dali. Zašto se nismo branili? Jesmo se branili, ali smo previše visoko izašli, bez ikakve potrebe, instrukcije sa klupe. Desio se taktički promašaj, otvorio se kompletan prostor za neke kontre...to je poklon nije čak ni kontra. Naša greška. To su kardinalne greške...", analizirao je selektor Stojković.

Ponovio je da su ipak u tom meču njegovi igrači napravili kardinalne greške koje ne smiju da se ponavljaju. Ipak, tim će i iz ovog iskustva naučiti nešto i "porasti".

"Stalno će se naći razlog zašto ne ovo ili ono, Kamerun je bio u nokdaunu, predali su se. Njihove linije bile su raširene, sredinu terena imali smo u našoj dominaciji i kontroli. To se desi, teško je da se predvidi. Takve vrste grešaka su neprihvatljive i ne smiju da se dogode. Igrač sam sa loptom, može samo da odigra dugu loptu, to je najveća opasnost i u tom momentu morate da budete inteligentniji, da se vratite, da ne idete napred. To je naivna početnička greška. Kamerunci nisu bili bolji od nas, sami smo krivi", objasio je Dragan Stojković.

Novinari su ga pitali i da li mu je teže pao poraz od Švajcarske ili promašeni penal protiv Argentine na Svjetskom prvenstvu 1990. godine kada je bio aktivan igrač.

"Teže mi je pao drugi gol protiv Švajcarske, utakmica je takva, možete da pobijedite ili izgubite, ali drugi gol, to mi je teško palo. Znao sam da to mijenja stvari i da bi bilo drugačije", otkrio je Stojković.