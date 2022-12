Nenad Jestrović: Ljudi iz fudbala govore mi da igramo kao "razbijena banda"

Bivši reprezentativac Srbije govorio je o učinku i igri reprezentacije i selektora na Svjetskom prvenstvu u Kataru

Izvor: MN Press/K1 televizija

Bivši fudbaler Nenad Jestrović analizirao je neuspješno učešće reprezentativaca Srbije na Mundijalu u Kataru na K1 televiziji u emisiji „Kec na jedanaest“.

"Atmosfera je bila na vrhunskom nivou, bili smo euforični, osjetila se hemija između naroda i reprezentacije, davali smo dosta pozitivne energije. Imamo jako dobru reprezentaciju, a nismo napravili rezultat u Kataru", rekao je Jestrović na K1 televiziji. "Mislim da smo ovu selekciju stvarno hvalili u posljednjih godinu dana, ali sada kada nije bilo dobro moramo reći da nije bilo dobro, primili smo osam golova a dali pet. Trebalo je da budemo kompaktni, ne može da se igra fudbal bez odbrane."

Jestrović napominje da je selektor govorio igračima da se brane kada su poveli protiv Švajcarske: "Dva napadača su postigla gol i to je fantastično, Tadić je bio svijetla tačka u utakmici protiv Švajcarske, jer je asistirao i Mitroviću i Vlahoviću. Selektor im je govorio da se skupe, da se brane. Fudbal nije samo napad, nego i odbrana, Piksi je znao da ako sačuvamo prednost 2:1, ulazimo u drugo poluvrijeme sa odmorom od 15 minuta i dodatnom snagom. Ovako smo primili gol, počeli su da nas provociraju da uštede vrijeme, postigli treći gol i tu je bio kraj."

Bivši reprezentativac smatra da igrači nisu smjeli sebi da dopuste da obraćaju pažnje na provokacije i da je do toga došlo zbog manjka koncentracije na samu igru. "Generalno treba da budemo jaki mentalno, a kada tebi rezultat ide u korist, onda ti možeš da provociraš, ali u tim momentima jako je glupo gubiti energiju na to. Stvarno je ogromna šteta što smo primili taj treći gol, ali vidjeli smo da nam zbog nedostatka odbrane svaki njihov napad visi o koncu", rekao je on u emisiji „Kec na jedanaest“.

Jestrović je otkrio kako mu svi ljudi iz fudbala, iz cijelog svijeta, govore kako Srbija ima sjajnu ekipu, ali da ne igra kao ekipa, već kao "razbijena banda". "Jedna stvar je kada selektor priča, a druga kada ekipa to treba da primijeni na terenu. Ekipa je ta koja može da priča između sebe, a očigledno nam je falila dobra komunikacija, gdje svi igrači moraju da se osvrnu na to šta selektor priča sa klupe", ispričao je on.

"Piksi je kao igrač bio veliki i kao čovjek je mnogo dobar trener, ali on gaji ofanzivan fudbal. Rizikovao je da igra sa dva napadača, ali on je želio da postignemo gol, pa onda da se branimo, zato je poslije izmijenio igrače."

"Nekada treba biti iskren prema sebi, jer ovo je Svjetsko prvenstvo. Cijeli svijet te gleda i ti ako ne možeš da igraš poslije 60 minuta treba to da priznaš treneru. U profesionalnom fudbalu od deset igrača treba da imaš sedam igrača na top nivou, a tri mogu da se 'šlepaju'. Mi smo svaku utakmicu imali tri igrača na top nivou, a sedmoro ih je podbacilo."

Bivši fubaler je posebno pohvalio Dušana Vlahovića i Strahinju Pavlovića. "Vlahović je naš najtalentovaniji špic, ima 22 godine, bio je prvi strijelac u italijanskoj ligi. Došao je sa problemom u mišićma, a ipak dao maksimum. Svidjelo mi se kod njega što je učestvovao i u odbrani. Pavlović je još jedan naš igrač za budućnost, koji mnogo bolje igra za reprezentaciju nego za klubove, ima stvarno veliko srce, veliki je borac."

Jestrović je ubijeđen da je Piksi dao sve od sebe da prođu grupu i da se iznenadio što su "orlovi" primili toliko golova. "Vidjeli smo selektora koji je bio totalno iznenađen jeftinim primanjem golova, to stvarno nije nimalo lako za jednog trenera, sa tako dobrom ekipom. Mi nismo primili osam golova ni u kvalifikacijama. Pričalo se i prije početka prvenstva da igrači nisu fizički spremni da odigraju cijelu utakmicu, da se igralo samo prvo poluvrijeme mi bismo prošli dalje", zaključio je Nenad Jestrović.