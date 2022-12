"Molimo Poresku upravu za razumijevanje!" Pred Željezničarom teški dan - Želimo da platimo dug, ali ne možemo odjednom!

Sarajevski premijerligaš "vodi bitku" sa Poreskom upravom FBiH, koja bi, ukoliko ne pristane na sporazum sa klubom, mogla da posegne za "crnim scenariom"...

Izvor: Damir Hajdarbašić, www.fkzeljeznicar.ba

U Plavom salonu stadiona "Grbavica", ove srijede je održana konferencija za novinare na kojoj je najuže rukovodstvo Željezničara govorilo o stanju u klubu, kako sa finansijske, tako i sa sportske strane.

Sarajevski premijerligaš je prvi dio sezone završio na četvrtom mjestu sa 29 bodova i ravnopravan je kandidat za izlazak na evropsku scenu. Ipak, ogroman teret kada je riječ o normalnom radu i funkcionisanju kluba predstavlja poreski dug, čija glavnica iznosi čak 2.4 miliona konvertibilnih maraka.

Klub sa "Grbavice" taj iznos trenutno ne može da isplati, a mnogi navijači ovog kluba strahuju od najtežeg scenarija...

"Što se tiče poreskog duga, nastao je u ranijem periodu, od 2009. do 2015. godine, otplaćivao se po sporazumu sa Poreskom upravo FBIH redovno do 2018. godine, a onda 2019. i 2020. godini počinje koronavirus, pa je bilo problema u otplati, te se akumulirao dug na 2.4 miliona glavnice. Klub nije u ovom svemu nevin, ranije strukture nisu poštovale dogovor sa Poreskom upravom, nisu se servisirale obaveze. Mi smo za godinu dana prema državi platili oko 900.000 KM, mi to redovno plaćamo. Mi smo imali zaključak Vlade FBiH iz marta kojim je produžen moratorijum do kraja ove godine. Iako smo imali zaključak Vlade, mi smo redovno plaćali naše obaveze jer smo željeli pokazati totalnu ozbiljnost i zakonske obaveze kluba. Prvo ćemo doprinose isplatiti, pa onda plate", rekao je predsjednik kluba Edis Kovačević, koji je pozvao Poresku upravu FBiH na razumijevanje:

"Podnijeli smo inicijativu prema Poreskoj upravi, da dođemo do vazduha, da možemo normalno da funkcionišemo i da preživimo ovaj period. Svjesni smo duga i to želimo da otplatimo. Nismo mi jedini koji dugujemo tako da mi ćemo uskoro podnijeti novi zahtjev za sklapanje ugovora sa Poreskom upravom. Naš je očekivani scenario da će oni imati razumijevanja za sportske kolektive, te da nastavimo našu dobru praksu. Krenućemo sa našim aktivnostima, kako plaćanjem redovnih doprinosa, tako i otplaćivanjem starog duga. Mi to ne osporavamo, želimo da otplatimo, ali ne možemo to odjednom. Uz sav trud i rad, u našim okolnostima ne možemo zaraditi 2.4 miliona maraka. Ja nisam tamo, ne radimo tamo, ja ne mogu znati šta će neko odlučiti, mi smo pokazali da smo obveznik koji sve plaća na vrijeme, molimo za dodatno vrijeme."

Ako federalni poreznici ne izađu u susret klubu...

"Ne volim da govorim o crnim scenarijima, ali ukoliko bi Poreska uprava donijela odluku da nema sporazuma, ona ima procedure kako će raditi. Kako će nastaviti i da li će ići u tzv. prinudnu naplatu, ja ne mogu znati šta će odlučiti, mi smatramo da smo radili vrijedno i da smo izmirivali svoje obaveze, te da smo pokazivali ozbiljnost. Ako neko smatra da to nije ništa, šta mi tu možemo uraditi? Šta će oni uraditi, da li će pokrenuti proces prinudne naplate? To bi za nas bio težak udarac", kategoričan je Kovačević, koji je govorio o ulasku potencijalnog investitora u klub.

Izvor: Damir Hajdarbašić, www.fkzeljeznicar.ba

"Bilo je nekoliko zainteresovanih strana, neki su 'na prvu' htjeli da olako uđu i preuzmu udruženje što za ovu strukturu kluba nije bilo prihvatljivo, te takve stvari nismo ozbiljnije razmatrali. Nakon obavljene strategije, imali smo ozbiljne razgovore koji su rezultirali time da se za strateškog partnera imenuje Eldin Diglisić. To je javnost dobila iskomunicirano i mi smo tada prihvatili ponudu gospodina Diglisića, Skupština je to podržala, te smo smatrali da je to najbolje rješenje za klub. Nakon toga dolazi do problema vezanih za ugovor, mi smo u novembru izrazili nezadovoljstvo dinamikom pregovora i sve strukture kluba su to jasno iskomunicirale. Rok je do kraja godine da se završi priča oko njegovog ulaska u klub. Taj postupak pregovaranja sa gospodinom Diglisićem nije formalno-pravno prekinut, još uvijek je u toku, nije donesena odluka unutar kluba, kad se donese odluka, potpisuje se ugovor. Do kraja godine ćemo nastojati da se ugovor formalno pravno zaključi. Mi smo dali rok, izrazili smo nezadovoljstvo dinamikom, očekujemo povratnu informaciju, uradili smo sve što je do nas bilo. Traženu dokumentaciju smo dostavili, tim za pregovore je radio vrijedno da dođemo do realizacije ugovora, ali taj konačan fidbek očekujemo od njega, ne možemo u nedogled pregovarati", istakao je prvi čovjek sarajevskog kluba, dotakavši se i prihoda kluba u prvih deset mjeseci ove godine, koji su mnogo veći nego u istom periodu 2021. godine.

"Napravili smo iskorak i hoćemo članovima kluba, kojih imamo 13.000, da pokažemo da smo za deset mjeseci prošle godine imali 1.4 miliona, a ove godine 3.3 miliona KM što je više nego duplo. Vrijedno se radilo, navijači su dali doprinos, oni su naša najveća snaga. Mi to znamo i mi smo sami navijači, borimo se zajedno sa njima. Cifru smo uduplali na reklamama i sponzorstvu, sponzori nam se vraćaju. Ove godine imamo 593 hiljade KM od karata što je tri puta veće nego prethodne sezone. Navijači 'Želje' dolaze i kad se igra dobro i slabije. Naš stadion je najposjećeniji, to je ono što gura 'Želju' naprijed i što je nama svima ponos. Imamo 120.000 KM donacija, a vlast je povećala svoje davanje klubu na 750.000 KM. Vratilo se povjerenje koje se teško stiče, ali se lako gubi u ovom poslu", zaključio je Kovačević.