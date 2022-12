Kristijano Ronaldo ne može da bude prezadovoljan učešćem na Mundijalu, ali je na FIFA listi napredovao do vrha.

Izvor: Profimedia/Anadolia/Serhat Çağdaş

Svjetsko prvenstvo završeno je za Portugal - uz mnogo problema i drame u nacionalnom timu! Kristijano Ronaldo neće po dobrom pamtiti turnir, iako je na posljednjem meču u Kataru protiv Maroka uspio da se izjednači na vrhu liste sa fudbalerom za kojeg nikad niste čuli! Portugalski napadač odigrao je protiv Maroka svoj 196. meč za nacionalni tim, a to je prije njega uradio samo jedan čovjek, Bader Al Mutava iz Kuvajta.

Računajući samo mečeve koje FIFA priznaje kao zvanične, trenutno prvo mjesto dijele Kristijano Ronaldo i Bader Al-Mutava (37), dugogodišnji kapiten Kuvajta! Ovaj fudbaler od septembra 2003. godine igra za nacionalni tim, a u bogatoj karijeri je upisao mečeve u dresu reprezentacije i protiv nekih velikih timova. Između ostalog, igrao je protiv Portugala, Australije, Južne Koreje, Češke... Istina, najveći broj susreta je protiv reprezentacija koje su na nivou njegovog Kuvajta.

Ronaldo stigao fudbalera za kojeg nikad niste čuli: Pukovnik, direktor za bezbjednost, napadač i rekorder

Što se tiče klupske karijere on je od 2002. godine prvotimac Kvadsije, uz kratke pozajmice u Katar i Saudijsku Arabiju, kao i jednomjesečnu probu u Notingem Forestu. Naravno, sa svojim klubom je godinama dominirao fudbalom u Kuvajtu, a pored osam domaćih titula ima i brojne druge trofeje. Ne mogu da se porede sa onima koje je kroz karijeru osvajao Kristijano Ronaldo, ali Bader sigurno ni ne misli o tome.

Njegov život nije samo fudbal. Al-Mutava ima vojni čin pukovnika, a takođe je i direktor Odeljenja za bezbjednosne poslove Garde Kuvajtske Narodne skupštine. Sportisti u Kuvajtu nisu u potpunosti profesionalci, pa ovaj napadač sa skoro 300 postignutih golova u dresu svog kluba i 56 u nacionalnom timu mora da radi još nešto!

Odmah iza Kristijana i Badera na listi je So Čin An (72) iz Malezije. Njemu FIFA priznaje "samo" 195 mečeva, pojedini izvori kažu da ih je odigrao 219, dok Fudbalski savez Malezije tvrdi da on ima čak 252 utakmice za nacionalni tim. Kako je ovaj nekadašnji štoper reprezentativnu karijeru gradio između 1969. i 1984. godine, teško je ući u trag mečevima na kojima je stvarno nastupao za nacionalni tim.