"DALIĆ JE NALJUTIO MESIJA OVIM RIJEČIMA": Selektor Hrvatske napravio grešku kao Van Gal - pričao o MANAMA najboljeg ikad

Lionel Mesi mogao bi da bude posebno motivisan večeras protiv Hrvatske u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Izvor: Profimedia

Selektor reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić bio je ljut zbog jednog novinarskog pitanja o igri "vatrenih", ali zbog jednog njihovog odgovora mogao bi da se naljuti Lionel Mesi. Da to nije naročito pametno, vidjeli smo na primjeru Luja van Gala kome se Mesi "osvetio" za potcjenjivački komentar o igri Argentinca - čak je na kraju bilo i burne proslave gola - dok bi sada slično mogao da prođe i Dalić pošto je "pecnuo" najboljeg igrača svih vremena.

Argentinski list "Klarin" prenosi da je Zlatko Dalić praktično ponovio grešku Luja van Gala govorivši o tome da Mesi ne učestvuje previše u fazi odbrane, što većina ljudi primijeti. Međutim, Mesi ne voli kada se to apostrofira.

"Mesi ne trči puno, ne trči ni za loptom. On čeka loptu sa svom snagom i energijom. On ne učestvuje u odbrani i ne smijemo da mu dozvolimo da primi loptu jer tada radi najviše štete, s obzirom na to da je najbolji igrač na svijetu u posljednjih deset godina", rekao je Dalić obraćajući se medijima.

Podsjetilo je ovo sve na Van Galove riječi o Mesiju, koje su dodatno motivisale argentinskog kapitena, koji je asistirao za gol Moline, a zatim i sam pogodio sa kreča. Tada je čak imitirao Rikelmea, svog prijatelja koga je Van Gal "šikanirao" za vrijeme igranja u Barseloni, a povoljna okolnost po Dalića je da se bar time nije zamjerio Mesiju, pošto je uglavnom radio u manjim klubovima na Balkanu i u Aziji.

Dodajmo i to da se utakmica između Argentine i Hrvatske igra večeras od 20 časova, dok je drugo polufinale zakazano za srijedu u isto vrijeme kada se sastaju Francuska i Maroko. Finale je na programu 18. decembra.