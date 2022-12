Kristijano trenira u Madridu i sprema senzacionalan transfer: Ništa od Arabije, ponovo hoće Ligu šampiona!

Kristijano Ronaldo bira novi klub, ali za sada to neće biti egzotična destinacija, kako javljaju engleski mediji.

Još uvijek traje saga oko potpisa Kristijana Ronalda za novi klub. Pred početak Mundijala u Kataru iskusni Portugalac je napravio haos u Mančester junajtedu, napao je klub i na kraju dobio otkaz. Sada je slobodan igrač, a iako je "Marka" više puta pisala da je sve gotovo i da će on postati fudbaler Al Nasra u Saudijskoj Arabiji to do sada nije ozvaničeno.