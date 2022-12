PORODIČNA TRAGEDIJA ZBOG KOJE JE SINIŠA OTKRIO RAK: Ne sanjam trofej Lige šampiona, nego da njega zagrlim!

Siniša Mihajlović je tragično preminuo, a na sličan način je umro i njegov otac.

Izvor: MN PRESS

Srce legendarnog Siniše Mihajlovića prestalo je da kuca u 54. godini. Nakon duge i teške borbe koja je trajala od jula 2019. godine do sada leukemija je ipak na kraju odnijela Sinišu Mihajlovića.

Proslavljeni srpski fudbaler i trener dugo se borio sa oboljenjem za koje je saznao zbog oca. Ista opaka bolest koja je odnijela Sinišu, odnela je i njegovog oca Bogdana, navijača banjalučkog Borca i zbog toga se iako naoko zdrav, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije stalno testirao.

"Moj otac je umro od raka pa sam se zbog toga redovno testirao. Da nisam to uradio sada, ne bih godinu dana pokazao nikakve simptome. Niko od nas ne smije da pomisli da je neuništiv. Svi misle da se to njima neće desiti, ali kada se dogodi, to je užasan udarac", rekao je jednom prilikom Siniša.

On je priznao da mu otac često nedostaje i da misli na njega. Dugo nakon njegove smrti nije više sanjao trofeje, već zagrljaj!

"Mislim na oca svaki dan. Želio bih da može da vidi kako su porasli njegove unuke i unuci. Kada se priča o snovima, ja ne sanjam da osvojim Ligu šampiona ili skudeto. Moj san je neostvariv. Ja bih da zagrlim svog oca! Bio je vozač kamiona, umro je sa 69 godina od raka pluća. Kada je umro, nisam bio s njim. Tokom rata preklinjao sam ga da dođe kod mene u Italiju, ali želio je da ostane u svojoj zemlji", rekao je Mihajlović.

Čim je otkrio bolest on je započeo da se liječi, presađena mu je koštana srž i uspio je da se oporavi. Ipak, bolest se vratila, a i tada je bio pun elana bivši krilni fudbaler.

"Ova bolest je veoma hrabra kada se vratila da se suoči sa protivnikom kao što sam ja. Ovo je put mog života. Ponekad naiđete na iznenadne rupe, možete da padnete, ali morate da smognete snage da ustanete", rekao je on i nastavio da se bori. Pobijedio je i drugi put, a onda...

Zadesila ga je ista sudbina kao i njegovog oca, ali mnogo ranije. Sa samo 53 godine smo izgubili Sinišu Mihajlovića, ali on je otišao pravo u legendu!