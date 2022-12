MESI PJEVA SAMO JEDNU PJESMU U KATARU - DIJEGO, POMOZI NAM! Cijela Argentina se trese od ovih riječi

Poslušajte i zapamtite ovu pjesmu - slušaćete je tokom čitavog finala iz grla 40.000 argentinskih navijača na stadionu. Vrijeme je da titula opet stigne u Argentinu, poslije 36 godina!

Izvor: Profimedia/Colorsport

Na dan velikog finala Svjetskog prvenstva, Argentina - Francuska, svi koji budu navijali da Lionel Mesi na oproštaju od svjetskih prvenstava osvoji titulu, pjevaće najveći hit Mundijala - "Mućaćos". U pitanju je pjesma posvećena argentinskoj reprezentaciji, u kojoj se priziva Dijego Maradona da sa roditeljima sa nebesa podrži Lea i saigrače protiv aktuelnog prvaka.

Pjesma pjeva o Dijegu Maradoni, Lionelu Mesiju, kao i o momcima sa Folklandskih Ostrva, na kojima su se Argentinci i Britanci vojno sukobili 1982. Argentinci ta ostrva zovu "Malvini". Takođe, u pjesmi se pominju i bolni porazi Argentinaca, u finalu borbe za titulu Južne Amerike, ali i na Mundijalima, poput onog u finalu Svjetskog prvenstva 2014. protiv Njemačke. Poslije svega, pominje se i velika pobjeda protiv Brazila 2021. u finalu Kopa Amerika na Marakani 1:0, golom Anhela Di Marije. Autor za nju tvrdi da je promijenila sve.

U nedjelju će oko 40.000 Argentinaca na stadionu "Lusail" pjevati ove riječi: "Rođen sam u Argentini, zemlji Dijega i Lionela i momaka sa Malvina koje nikad neću zaboraviti. Ne mogu ti objasniti, jer nikad nećeš razumjeti. Plakali smo godinama zbog finala koje smo izgubili. Ali to je gotovo, jer je na Marakani protiv Brazilaca tata ponovo pobijedio. Momci ('Mućaćos'), sada opet sanjamo, želimo da pobijedimo treći put. Želim da budem prvak svijeta. Dijego može da nas vidi sa nebesa, sa (ocem) don Dijegom i (majkom) Totom podržava Lionela."

Izvor: Profimedia/Colorsport

Mesi je u jednom intervjuu priznao da mu je to omiljena navijačka pesma. Napravio je Fernando Romero, navijač iz Argentine koji je adaptirao staru pjesmu pop benda La Moska, da bi njom podržao svoj nacionalni tim. "To je nešto što ću dugo čuvati u srcu. To je trenutak koji se neće ponoviti i čini me veoma srećnim. Čini da se osjećam kao da lebdim. Kao da u jednom trenutku osjetim kao da nisam više čovjek. Kada najveći na svijetu (Mesi) govori o onome što sam ja osjetio."

Izvor: Profimedia

Naučite riječi za finale:

Mućaćos Argentina pesma Izvor: YouTube/BangersOnly

Poslušajte i kako je pjevaju fudbaleri Argentine:

Himna Argentine na Svetskom prvenstvu Izvor: YouTube/Players Social

Finale Argentina - Francuska zakazano je za nedjelju u 16 časova.