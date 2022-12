DRAGI TATA, URADIĆU TAČNO ONO ŠTO SI ME NAUČIO... Potresne riječi Mihinog sina, pokazao do sada neviđenu tetovažu (FOTO)

Sin legendarnog fudbalera oprostio se potresnim riječima i pokazao tetovažu oca.

Smrt legendarnog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića potresla je sve, posebno njegovu porodicu. Od Mihe su se potresnim riječima oprostili njegova supruga, kćerke, a sada i najmlađi sin koji je rijetko kada bio aktivan na društvenim mrežama. Međutim, morao je da napravi izuzetak i na Instagramu je objavio srceparajuću poruku, pokazavši pritom tetovažu oca koja dovoljno govori koliko su njih dvojica bili zapravo bliski.

"Dragi tata, hvala na svemu čemu si me naučio. Uvijek si bio moj ponos i moj izvor životne inspiracije. U ovom teškom momentu, uradiću tačno ono što si me naučio, neću se predati, ostaću hrabar i zadržaću snagu. Pokušaću da te učinim ponosnim, zato što znam da odozgo gledaš na mene i da mi daješ snagu, kao što si uvijek to radio. Volim te", napisao je Miroslav.

Na fotografijama koje je podijelio, vidimo detalje sa početka 21. vijeka kada je istrčao sa ocem na teren "Olimpika" u dresu Lacija, da bi godinama kasnije Miroslav istetovirao jedan od najprepoznatljivijih poteza svog oca Siniše. U pitanju je slobodnjak u dresu Lacija i nevjerovatan položaj tijela koji je Miha zadržavao dok je šutirao preko "živog zida", a na Miroslavljevoj nozi će taj detalj zauvijek biti ovekovječen.

Pogledajte fotografije iz života Siniše Mihajlovića koji će biti sahranjen u ponedeljak u Rimu, dok će u njegovim bivšim klubovima Crvenoj zvezdi i Vojvodini biti održane komemoracije.