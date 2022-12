Na društvenim mrežama pojavio se snimak Siniše Mihajlovića iz emisije od prije skoro dvije decenije.

Izvor: YouTube/Milan Vranešević

Proslavljeni srpski fudbaler i trener Siniša Mihajlović preminuo je u petak u 54. godini poslije duge i teške bolesti, a iza njega ostalo je toliko sjajnih priča koje treba čuvati od zaborava. Jedna od njih je i njegov sjajan odnos sa suprugom Arijanom i njihovo petoro djece koji su odrasli u Italiji, ali su često tokom pauza između dvije sezone ili za vrijeme ljetnjeg raspusta dolazili u Srbiju i "upijali" sve o mjestu u kom je odrastao njihov otac.

To se posebno odnosi na Novi Sad, u kom inače živi i Sinišina majka Viktorija, tako da su jednom prilikom tokom zajedničkog boravka u Srbiji stigli da učestvuju i u dječjoj emisiji "Fazoni i fore" koja se emitovala na RTS.

Mihajlović je u emisiji predstavio svoju suprugu Arijanu, odnosno kćerke Viktoriju (9) i Virdžiniju (8), odnosno Miroslava (6) i Dušana (4) (nije bilo najmlađeg Nikolasa koji u to vrijeme nije bio rođen), a posebno se osvrnuo na Novi Sad u kome je proveo nezaboravne dane karijere, ali i života..

"Svaki slobodan trenutak koristim da dođem u Novi Sad, iako nisam rođen ovdje. Rođen sam u Vukovaru, ali sam došao sa 18 godina u Novi Sad i tu je krenula moja malo ozbiljnija karijera i ovdje ću da završim karijeru, sa svim mojim prijateljima iduće godine. Za mene je Novi Sad najlepši grad na svijetu i ovdje su najbolji ljudi na svijetu. Imao sam čast da budem počasni građanin Novog Sada i to mi je najdraže priznanje, a kao fudbaler sam osvojio 17 trofeja. Počasni građanin je najljepše priznanje jer je to čovjeku, a ne fudbaleru - i to mi je uvijek bilo važnije u životu", poručio je Siniša Mihajlović prije skoro 18 godina u pomenutoj emisiji na RTS.

Vidi opis Za mene je taj srpski grad najljepši na svijetu! "Ja sam Siniša, a ovo su moja žena i djeca" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Profimedia/Cecilia Fabiano/LaPresse Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 19 19 / 19

Sjajni fudbaler je u Novi Sad inače došao 1986. godine i sa Vojvodinom je postao prvak SFRJ, o čemu je za MONDO govorio sportski direktor "stare dame" iz tog vremena Milorad Kosanović i otkrio zašto je potom izabrao Crvenu zvezdu.