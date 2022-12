Milorad Kosanović se oprostio od Siniše Mihajlovića, fudbalera koga je doveo u Novi Sad kada je imao samo 19 godina. Za MONDO je ispričao i zašto ga je prodao u Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

"Znam, zlato, što me zoveš". To su bile prve riječi legendarnog Milorada Kosanovića kada smo ga pozvali zbog smrti jednog od njegovih najvećih fudbalskih "izuma". Nažalost, danas nas je napustio Siniša Mihajlović, proslavljeni fudbaler i trener, koji je svoj uspon u igračkim danima počeo baš nakon što je upoznao "Čika Mišu". Tokom osamdesetih godina prošlog vijeka, Kosanović je bio sportski direktor Vojvodine i u Novom Sadu je pravio ekipu koja će 1989. donijeti drugu, za sada i posljednju titulu na "Karađorđe", a ključni dio čitave slagalice bio je upravo Miha.

Očekivano, Kosanoviću je teško pala vijest o smrti svog đaka, a na telefon se javio već unaprijed znajući o čemu će biti zamoljen da priča, ali je stoički izdržao, pošto smatra da je potrebno odati poštu čuvenom Mihajloviću.

"Ja sam s tom djecom toliko vremena proveo, cijeli život, sa nekima sam imao poseban odnos. Siniša je jedan od njih i uvijek ti padnu teško ovakve stvari... Cijelo popodne razmišljam, zovu me ljudi zbog njega. Ne mogu da dođem sebi, sve misliš jak je Miha, karakteran, prkosan, da će sve da izgura, on uvijek ima volje i želje za sobom. Ali, to je odvratna bolest. Borio se kao lav, ali...To je nešto nevjerovatno, teško mi je, u najboljim godinama je. Velika porodica, trebalo je još dvadesetak godina da piše istoriju", rekao je Kosanović na početku razgovora za MONDO.

Vidi opis ZNAM, ZLATO, ZAŠTO ME ZOVEŠ... Kosanović se za MONDO oprostio od Mihe: Najbolje potrošeni milion u istoriji Zvezde! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/ Maurizio Borsari/AFLO Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia/SOPA Images Limited/Alamy Live News/MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia/LM/Michele Nucci Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia/Alfredo Falcone / LaPresse Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Twitter/screenshot/FrancescoLivo_ Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Kosanović ga je primijetio u trećoj ligi, gdje je nastupao za Borovo, a uprkos tome što je imao ponude i drugih klubova iz Jugoslavije, prije svih Dinama, odlučio se da ode u Novi Sad zbog toga što mu se direktor Vojvodine "nije dodvoravao".

"Ja sam bio vezan za njegov kraj, za Vukovar, tamo sam završio gimnaziju. Prišao sam im kao da su moja porodica i rekao ono što je najbolje za njega, a to je da dođe u Vojvodinu i to smo riješili za čas. Dinamo ga je 'imao', ali sam pročitao da su ga pustili da se vrati, pa se pojavila Rijeka... Bio je mlad i to je treća liga i mislili su da to nije to. Tri puta sam ga gledao i vidio sam kakav je igrač, pričao sam sa njegovom majkom i dogovorili se i došao je u Vojvodinu. Te 1988. godine sam doveo cijeli tim u Vojvodinu", rekao je Kosanović i osmijehnuo se na pitanje da li je znao već tada da je "Miha taj", iako je mogao sebi da pripiše zasluge.

Izvor: MN PRESS

"Znao sam da je talentovan, ali ko će to znati toliko unaprijed. Bio je član omladinske reprezentacije Hrvatske, pa su ga iz Dinama imali primjedbi i izbačen je iz reprezentacije i vratio se u Borovo. Iskoristio sam to i vratio ga u Vojvodinu i hvala Bogu da je tako bilo. I svi su profitirali od toga. Sve je bilo super sem ovog kraja. Život je to, on je časno odradio časno dio svog života."

U toj Vojvodini je igrao sa Slavišom Jokanovićem, Milošem Šestićem, Budimirom Vujačićem i svojim budućim kumom Miroslavom Tanjgom, a za dvije i po sezone postigao je 19 golova i etablirao se kao jedan od najboljih igrača u SFRJ. Nije dugo trebalo da pozovu timovi "velike četvorke", ali je na kraju pobjedu odnijela Crvena zvezda i dovela igrača koji će samo nekoliko meseci kasnije postati instrumentalni dio čete Ljupka Petrovića, osvajača Kupa evropskih šampiona.

Izvor: MN PRESS

"Nisam bio tvrd pregovarač, bio sam jako prost jer prije Zvezde sam znao da ga je pratio još jedan drugi klub i odveo ga par dana, stavili mu pare na sto, pa sam im zaprijetio.... Siniša se vratio nazad u Novi Sad i ja sam na sjednici Upravnog odbora predložio da može da ode samo u drugi klub samo ako dobijemo novac koji mi tražimo. Mi smo rekli koliko je to i samo se Zvezda javila i Cvele je rekao: 'Mikeli, to je to - poštujemo'. Zvezda je to isplatila i otišao sam iz kluba ja već tada i došli su mi neki tipovi poslije Jogurt revolucije i pitali gdje ja držim crne pare i to traje do dan-danas. Cvele mi je rekao da čuvam Mihu da ne ode nigdje, a onda je Zvezda donijela pare i isplatila ga...", prisjetio se Kosanović tada najvećeg transfera u jugoslovenskom fudbalu.

"Najbolje potrošenih milion maraka u istoriji Crvene zvezde! Tu nije bilo nikakvih dilema. Ja sam ga i doveo poslije u Beograd, Cvele ga je vodio da bira stan. Svi su dobro prošli i Zvezda, i Vojvodina i Miha. S te strane nema primjedbi, ali s ove... Život je to."