FIFA tjera Džaku i Šaćirija da dođu u Srbiju!

Fudbaleri Švajcarske će za nekoliko mjeseci doći u Srbiju!

Izvor: Profimedia

Fudbalska reprezentacija Švajcarske igraće u Srbiji! Tim koji je na drugom Mundijalu zaredom izbacio srpsku nacionalnu selekciju 25. marta 2023. godine zaigraće u Novom Sadu na stadionu "Karađorđe".

Razlog za to je meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine koji će Švajcarci igrati sa Bjelorusijom. Već su nekoliko mečeva Bjelorusi odigrali na ovom stadionu jer su pod sankcijama UEFA i nije im dozvoljeno da domaće mečeve igraju u domovini.

Ipak očekivalo se da će UEFA i FIFA odrediti neko drugo mjesto za duel sa Švajcarskom, s obzirom da su prethodna dva duela Srbije i ove srednjoevropske selekcije prošla u znaku brojnih incidenata i provokacija. Fudbaleri albanskog porijekla u timu Švajcarske Granit Džaka i Đerdan Šaćiri su bili u centru pažnje, a nakon Mundijala u Kataru čak se i švajcarska javnost okrenula protiv njih.



Na prethodnom meču Džaka je provocirao tokom meča, ulazio u fizičke sukobe sa igračima Srbije poslije utakmice je nosio dres sa natpisom Jašari. On je tvrdio da to nije provokacija, ali malo ko osim FIFA mu je u to povjerovao.

Ostaje da se vidi da li će FIFA i UEFA promijeniti svoju odluku do 25. marta, a ako ona ostane kakva je sad sigurno je da će Bjelorusija imati ogromnu podršku na stadionu "Karađorđe".

