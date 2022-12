Luka otkrio sve - ovako se gledalo finale Mundijala U SVLAČIONICI ZVEZDE: Argentinci još nisu častili, a kad će ne znamo

Luka Mitrović je navijao za Argentinu, a sada čeka da se njegov saigrač "otvori".

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Crvena zvezda ide u Pirej, gdje će se sastati sa Olimpijakosom, u jednom od najtežih mečeva sezone Evrolige, a težak posao pod košem na tom meču imaće Luka Mitrović. Iskusni centar crveno-bijelih se vratio na teren poslije povrede oka zadobijene u meču sa Mornarom ali i sada osjeća male posljedice te nezgodne povrede.

"To je mala, nezgodna povreda oka. Nije dugo trajalo odsustvo, ali neke posljedice se malo otegnu i ostanu malo duže. Ostavio sam to iza sebe, hvala Bogu", rekao je on, a na pitanje da li ima "duplu sliku" i dalje odgovorio uz osmijeh sa: "Kako kad!"

Poznato je da pored košarke Mitrović obožava i fudbal, a povremeni reprezentativac Srbije je u vrijeme finala Svjetskog prvenstva između Argentine i Francuske bio na terenu. Zvezda je igrala sa Megom, a ekipa je zajedno gledala izvođenje penala! Poslije svega, još uvijek čeka da Luka Vildoza časti saigrače!

"Ne, nije častio! Navijali smo svi za Argentinu, gledali smo penale u svlačionici, ali još uvijek se nije otvorio. Da ne budem maler sad...", rekao je Mitrović, a onda se osvrnuo na dolazak novog Argentinca u tim.

Nedugo poslije dolaska Vildoze u ekipu je stigao i Fakundo Kampaco koji je sa ekipom u Pireju, ali nije sigurno da li će izaći na teren.

"Faku je stigao i imali smo zajedno prvi trening i još uvijek se upoznajemo. Igrali smo protiv njega, gledao sam ga, radujem se naravno zbog njegovog dolaska, pogotov kao centar. Jedva čekamo da zaigra", iskren je bio Mitrović, koji još nije čuo Kampaca kako priča na srpskom, ali ni na engleskom:

"Još se opušta, nisam ga još čuo ni na engleskom, kamoli na srpskom. Ima vremena, naučićemo ga. Ima ovdje ljudi koji dosta pričaju španski, nekad se više priča španski nego srpski!"

Na kraju se osvrnuo na kvalitete narednog rivala Crvene zvezde u Pireju.

"Jedan od najkvalitetnijih timova u Evropi. Već drugu godinu zaredom igraju fenomenalno, ista baza igrača, dobro se poznaju, igraju po automatizmu, znaju se i vezanih očiju gdje se ko nalazi i gdje ko stoji. Bće izuzetno teško pogotovo su izuzetno čvrsti na domaćem terenu što pokazuju i neki njihovi rezultati u prethodnom periodu gdje su u Atini u prethodnih par kola već u prvom poluvremenu riješili mečeve. To je ekipa popunjena na svakoj poziciji, jako dobro se zna ko šta radi, jako su utrenirani, imaju taj dobar svič koji je jako teško napadati", završio je Mitrović.