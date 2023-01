Trener Borca okupio crveno-plave, pa poručio: Pred nama je MNOGO posla, ali najvažnije je da dobro odradimo pripreme!

Igrači Borca su pod komandom Vinka Marinovića startovali sa pripremama za zahtjevnu polusezonu.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Ove subote fudbaleri Borca startovali su sa pripremama za proljećnu polusezonu, u kojoj je cilj – novi plasman na evropsku scenu.

Prije prvog treninga, predstavnicima medija su se u Trofejnoj sali na Gradskom stadionu obratili predsjednik Borca Stojan Malbašić, trener Vinko Marinović i kapiten Aleksandar Subić.

"Šefu, stručnom štabu i igračima bih za nastavak takmičarske sezone poželio dosta dobrog rada i još boljih rezultata nego u prethodnoj polusezoni. Naglasio bih da je klub u ovom momentu omogućio i omogućuje igračima maksimalne pripreme, odnosno maksimalan rad. Prvi dio priprema ćemo odraditi ovdje u Banjaluci, a drugi u Antaliji, gdje će se ekipa uigravati i odigravati utakmice. Znamo da smo imali velikih finansijskih problema u prethodnom periodu. Igračima, radnoj zajednici, svima je sve isplaćeno, tako da možemo pametnog razuma i bez nekog velikog opterećenja da uđemo u rad. To nam je sve omogućila Vlada, njima bih se zahvalio, kao i gospodinu Miloradu Dodiku, oni uvijek u ovako teškom momentu imaju razumijevanje da pomognu klub i Banjaluku. Borac je potreban Republici Srpskoj i to se vidi po načinu kako nam pomažu. Nadam se da ćemo imati podršku i u narednom periodu, da će igrači imati optimalne uslove, da ne misle o platama već samo o što boljoj igri i rezultatima", rekao je prvi čovjek banjalučkog premijerligaša.

Trener Vinko Marinović podvukao je da su svi imali dovoljno vremena da se odmore i pripreme za početak zajedničkog rada.

"Uvijek je drugi dio prvenstva težak i neizvjestan i u ove pripreme moramo da uđemo maksimalno angažovano i sa jednim radnim obavezama koje ćemo sigurno ispuniti i nadam se da ćemo sa tim stvarima sigurno izgledati onako kako i treba. Sve je riješeno i sa finansijske strane, tako da igrači mogu da se skoncentrišu na jedan rad. Meni kao treneru je bitno da imam tim koji će imati energiju da svi, individualno i grupno, budemo podređeni tom cilju koji je stavljen pred nas, a mi vrlo dobro znamo da je to plasman na evropsku scenu, da zadržimo taj kontinuitet. Ispred nas su i neke druge stvari, u prvenstvu smo na trećem mjestu, nalazimo se u borbi za sami vrh tabele, takođe igramo i Kup BiH, tako da je pred nama dosta posla i nadam se da ćemo ga uspješno odraditi. Ipak, najbitnije je da dobro odradimo pripreme i mislim da za to imamo sve uslove s obzirom na to da ćemo prvi dio priprema odraditi u Banjaluci, poslije toga slijedi odlazak u Antaliju i po povratku već nakon sedam dana čeka nas prva utakmica, u Kupu Bosne i Hercegovine."

Za razliku od prvog dijela sezone kada je Borac domaće mečeve igrao u Novom Gradu zbog rekonstrukcije Gradskog stadiona, ovog puta će u punom smislu imati domaći teren na svojoj strani.

"Naravno da nam to mnogo znači jer ćemo igrati pred svojim navijačima, na svom Gradskom stadionu i sigurno će to biti za nas mnogo lakše nego što je bilo do sad. Međutim, normalno je da će biti i veća obaveza, to je sigurno. Već od početka se spremamo za te utakmice, najbitnije je da igramo kući."

Ekipu je napustio veliki broj igrača iz prvog dijela sezone, a Marinović ističe da se radi na dovođenju novih igrača.

"Već na prvom treningu ekipi su priključeni neki igrači iz juniorskog pogona s obzirom na to da su su ostvarili jedan veliki uspjeh, tako da ćemo i njima pružiti priliku, da vidimo koliko mogu u datom momentu. Biće sigurno pojačanja, vidjećemo još na kojim pozicijama, možda još bude i nekih odlazaka, u fudbalu je uvijek tako. Lagundžić i Dojčinović su igrači koji su došli, radimo na tome da dođemo do još nekih igrača, uglavnom biće i dolazaka."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Kapiten Aleksandar Subić istakao je da su igrači "napunili baterije" i došli mirne glave na prozivku.

"Na nama je da se što bolje spremimo, da prođe bez povreda i da što bolje uđemo u drugi dio sezone i ostvarimo klupske ciljeve, a to je izlazak u Evropu. Ići ćemo, kao i do sada, iz utakmice u utakmicu, dobro se spremiti i analizirati sve protivnike, tako da mislim da neće biti problema. Ogromna je pauza iza nas, bilo je i Svjetsko prvenstvo, ali mislim da je svaki igrač odgovoran, da je radio na svojoj fizičkoj spremi, održavao se i da dolazi koliko-toliko spreman za početak priprema", rekao je Subić.

