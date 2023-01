Kapiten Sloge iz Doboja potpisao za Leotar: Trebinjski klub je pravi izbor, a cilj je opstanak!

Doskorašnji kapiten dobojske Sloge Aleksandar Milaković novi je fudbaler Leotara iz Trebinja.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Dosadašnji vezista dobojske ekipe Aleksandar Milaković je sa klubom sa stadiona "Police" potpisao ugovor do kraja tekuće sezone u m:tel Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Milaković je u prošloj polusezoni za Dobojlije igrao na 17 utakmica, postigao tri gola i zabilježio dvije asistencije, a u karijeri je još nastupao za Modriču, Tekstilac, Tuzla siti i Zvijezdu Gradačac, te austrijske klubove Vilhelmsburg, Jenbah, Šrems i Leobendorf.

"Drago mi je što sam došao u klub sa velikom tradicijom", rekao je Milaković nakon potpisa ugovora.

"Već od sutra ću se priključiti treninzima i sa nestrpljenjem očekujem prve utakmice. Daću sve od sebe da mom novom klubu pomognem da dođe do svoga cilja, a to je opstanak u m:tel Premijer ligi BiH. Nakon razgovora sa trenerom Markom Maksimovićem i predjsednikom Rajkom Mičetom zaključio sam da su Trebinje i Leotar pravi izbor u ovom momentu za mene", dodao je on.

Leotar je jesenji dio sezone završio na 10. mjestu sa 21 bodom, samo dva više od opasne zone.

(mondo.ba)