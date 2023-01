Torino i Marsej "zaratili" oko Srbina: Nude po 15.000.000 za Piksijevog bisera, on bira gdje će da ide!

Dva hrvatska trenera su spremna da izdvoje veliki novac kako bi u njihovoj ekipi zaigrao biser nacionalnog tima Srbije, najmlađi Piksijev "orao" iz Katara.

Izvor: MN Press / Aflo

Javljeno je da je sve gotovo, ali izgleda da ipak nije! Dok je Fabricio Romano tvrdio da je Ivan Ilić od ljeta novi fudbaler Olimpika iz Marseja, pojavile su se nove informacije. Đanluka Di Marcio, još jedan ugledni italijanski novinar tvrdi da su dva Hrvata "zaratila" oko sjajnog veziste!

Kreativni zadnji vezni je prva želja Igora Tudora na klupi Olimpika iz Marseja, ali i Ivana Jurića, hrvatskog trenera koji sa uspjehom vodi Torino i tu u svom timu ima Sašu Lukića i Nemanju Radonjića!

Navodno su oba kluba spremna da izdvoje 15.000.000 evra za transfer mladog 21-godišjjeg Nišlije i sada on može da bira u koji će klub. Da li će ostati u Seriji A koja mu je poznata i u kojoj se dokazao ili je spreman da ode u prilično haotičnu sredinu u Marseju.

Još jedna stvar koja bi mu pomogla da se odluči za odlazak u Torino je i to što je kao igrač Mančester sitija u ljeto 2020. godine stigao u Veronu, gdje je zaigrao sjajno, ali tada pod trenerskom palicom upravo hrvatskog stručnjaka. Ovaj 47-godišnji Splićanin vodio je Veronu od 2019. do 2021. godine i na kraju njegovog mandata u ovom klubu Ilić je otkupljen od Sitija. Sada on želi da pomrsi konce Tudoru i ponovo sarađuje sa Ilićem.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!