SRPSKOG FUDBALERA ŠAMARAO PREDSJEDNIK KLUBA! "Da nije bilo njih, bio bih mrtav!", otkrio šokantne detalje

Lazar Jovanović je ispričao jezivu priču o iskustvu koje mu se dogodilo po odlasku u Izrael.

Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler Lazar Jovanović (29) preživio je golgotu u Izraelu gdje nastupa za Makabi Bnei Rejne. Predsjednik ovog kluba Said Basul fizički je fizički nasrnuo na Jovanovića, što je kulminacija torture koju je preživljavao sve od avgusta kada je stigao iz Radničkog u Izrael. Poslije prijetnji, ucjena i maltretiranja, na kraju je došlo i do fizičkog napada na srpskog fudbalera koji više to nije želio da krije i tome prethodna 24 sata bruji cijeli Izrael.

Jovanović, koji je inače nosio dres užičke Slobode, Mladosti, Borca iz Čačka, Pjunika i Radničkog do ovog ljeta, otkriva da je sve počelo kada je trener tražio da ga otpuste poslije tri kola i to bez ikakvog osnova, dok ništa blaži nije bio ni novi strateg koji ga je 9. novembra poslao u igru u nadoknadi vremena protiv Sekzije.

"Trener i predsjednik dolaze poslije te utakmice i govore mi kako sam fizički nespreman i kako ne računaju više na mene. U redu, njihovo pravo, ne pravim problem. Odlučuju onda da više ne mogu ni da treniram sa ekipom, nego sa omladincima. I to sam progutao", rekao je Jovanović za Mozzart Sport i dodao kako se nastavila agonija: "Cijeli tim je 14. novembra dobio sedam dana slobodno, da idu kućama, da se vide sa porodicama. Samo je meni predsjednik kluba poručio da ne mogu da idem. Da moram da ostanem da treniram. Bijesno mi poručuje da ću morati da idem da treniram u Haifi, na plaži, dva puta dnevno. A, to je sat vremena vožnje od mjesta u kojem sam".

Jovanović je pristao jer nije želio da im daje povod da "jednostrano raskinu ugovor", pa je po cijeli dan ostajao u Haifi, a na sve to dobio je tek dvije plate, dok za treću - čak i uz predlog o završetku saradnje - predsjednik nije htio ni da čuje.

Izvor: MN PRESS

"Sve vrijeme mi je prijetio, svašta poručivao, govorio da ne dolazim na treninge, na stadion, da ja nemam šta tu da tražim, pa čak i na kraju da će me izbaciti iz apartmana u kojem sam bio... Došao sam na stadion, na trening, pozdravio se sa svim saigračima, jer sam zaista sa svima njima dobar. Kada sam izašao na parking, predsjednik kluba mi je krenuo u susret i ponovo svašta dobacivao i rekao mi da uđem u automobil i da se gubim odatle. Kada sam rekao da neću, uhvatio me za vrat i krenuo da me gura u auto. Rekao sam mu da se skloni od mene i poslije toga mi je udario takva dva šamara da nisam znao šta me je snašlo, sve mi se okrenulo", priča Jovanović.

"Ostao sam u potpunom šoku. Krenuo sam sa stadiona, a on me je sve vrijeme pratio kolima i sve vrijeme mi svašta dobacivao, da će mi poslati neka tri čovjeka, da ću tek vidjeti šta će da me snađe, da će tek sad da me j*be i tako redom".

Jovanović dodaje da je sve snimio i fotografisao, posjeduje i audio snimke kako ga vrijeđa, pa je sve dokumentovao i stiglo je do policije. Sada je napustio Izrael i čeka razrešenje slučaja u čemu mu Udruženje profesionalnih fudbalera u Izraelu: "Bez njih mogu slobodno da kažem da bih bio 'mrtav', odnosno da ništa od ovog ne bih uspio. Čak će mi angažovati i advokata. Stvarno, svaka im čast i mnogo im hvala".