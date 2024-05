Borčevci slave trofej: Pokazali smo da je samo do nas! Ovo je jedna stepenica, želimo iskorak u Evropi!

Rukometaši Borca presrećni poslije osvajanja Kupa BIH.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Ekipa banjalučkog Borca novi je pobjednik Kupa BIH pošto su u finalu savladali Leotar 31:19 i tako stigli do osmog trofeja u ovom takmičenju.

"Dva fantastična dana iza nas, jako teška. Za ovo smo se spremali, na kraju smo pokazali da je kao što sve vrijeme pričamo, sve je samo do nas. Ovo je samo jedna stepenica ka jednom cilju, to ćemo vidjeti sljedeće godine, za dvije godine, ako Bog da igramo ligu Evrope i da pokažemo u stvari na šta mi ciljamo. Ovo je ekipa koja je usput sastvljena, na kraju je bio mukotrpan rad i sve je stalo u ovih 60 minuta. Čestitam ekipi Leotara, žao mi je što su izgubili snagu i što nije bilo neizvjesnija utakmica zbog publike, ali mogu da budu ponosni na svoju sezonu kao što i mi možemo da budemo ponosni na svoju“, rekao je golman Nebojša Grahovac.

Iskusni čuvar mreže je dobio nagradu za najboljeg golmana finalnog turnira, a kako kaže, još uvijek ima motivacije da radi svoj posao među stativama.

"Dok ima motivacije i zdravlja to je to. Za sad idem na trening sa zadovoljstvom sa ovim momcima, nekad me nerviraju, ali šta da radim. Kad se sve svede na krjau sezone, onda znamo šta ćemo. Nisam se ni najmanje pokajao što sam se vratio".

On je najavio da Borac sada želi iskorak u evropskim takmičenjima.

"Sad je do uprave da zadrži ekipu, gro ekipe bi trebao da ostane, uz neka dva, tri pojačanja, da napravimo neki iskorak u Evropi sljedeće godine i da napadnemo taj šampionski pehar i da za dvije godine igramo Ligu Evrope. Kao je može igrati Izviđač, može i Borac, Zašto ne? Možemo mnogo bolje i spremnije da dočekamo to nego Izviđač, uz dužno poštovanje njima", poručio je Grahovac.

Desni bek Nedim Hadžić proglašen je za najboljeg igrača turnira. Nakon deset postignutih golova u polufinalu, protiv Leotara u finalu je postigao pet i uz Đurđevića (11) bio najefikasniji u ekipi Borca.

"Imali smo dvije jako teške utakmice, ali smo se pripremali za ovo, trijumfovali smo i osvojili. Falilo nam je malo za titulu, kaskali smo u par navrata... Zadovoljni smo i sljedeće godine ako Bog da idemo po duplu krunu", zaključio je Hadžić.