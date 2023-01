Zvezdin Argentinac pogodio na debiju - OVAKAV TREBA CRVENO-BIJELIMA: Prvi poraz na pripremama, ali Aleks blista!

Sjajno ubacivanje i odlična realizacija novog pojačanja Zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde upisali su prvi poraz na pripremama u Turskoj! Od ekipe Miloša Milojevića uspješniji je bio bugarski predstavnik Ludogorec (3:2), ekipa koju crveno-bijeli dobro poznaju iz evropskih takmičenja. Momci iz Razgrada već do poluvremena su stekli ubjedljivu prednost, dok je Zvezda u nastavku meča uspjela da ublaži poraz.

Zanimljivo, posljednji gol na meču za konačnih 3:2 u korist Ludogoreca postigao je momak koji je posljednji stigao u Tursku. Aleks Vigo, desni bek iz Argentine, sjajno se ubacio po desnoj strani i u posljednjim minutima meča uspio da savlada hvatskog golmana Simona Slugu. Postao je tako drugi strijelac Zvezde na ovom meču, nakon što je Mirko Ivanić uspio da smanji na 3:1 u 75. minutu susreta.

Upravo su golovi u finišu meča popravili utisak Crvene zvezde na ovom meču. Iako je i prije nego što je tresla mrežu Zvezda stvarala šanse, ubjedljivih 3:0 sa poluvremena nisu davali previše razloga za optimizam. Crveno-bijeli su veoma lako kapitulirali, a Milan Borjan je imao pune ruke posla i nekoliko puta je uspijevao da spasi svoj tim tokom pripremne utakmice u Turskoj.

O tome je nakon meča govorio i Miloš Milojević, koji je istakao da je bugarski tim mogao da ima i ubjedljiviju prednost. Naravno, prvi neuspjeh na pripremama ne bi trebalo da utiče na crveno-bijele, koji imaju dovoljno vremena da uigraju još neke detalje do takmičarskih mečeva. Podsjećamo, Zvezda je do sada odigrala utakmice protiv Lehije, Nefčija, Kopera i Dinamo Tbilisija, a do kraja priprema ostala je još generalna provjera protiv Austrije Lustenau.

Startna postava Zvezde: Borjan - L. Nikolić (od 46. Vigo), Eraković, Milunović (od 62. Pankov), Azarov - Mijailović (od 72. Srnić), Kanga (od 62. Kangva) - Bukari, Ivanić, Mitrović (od 62. Ibrahim) - Pešić (od 72. Prucev)