Zvezda nije završila prelazni rok! Mrkela nakon četiri pojačanja na Marakani - Obično najbolje dolazi za kraj...

Sportski direktor Crvene zvezde najavio dolazak još novajlija.

Izvor: MN PRESS

Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela zadovoljan je dosadašnjim tokom priprema u Antaliji i posebno ga raduje što je trener Miloš Milojević svim fudbalerima dao šansu. Na taj način Milojević će od preko 30 kandidata vidjeti na koga može da se osloni u nastavku sezone, a dobro je poznato da je Zvezda počela proces "podmlađivanja ekipe" o čemu je upravo Mrkela govorio za zvanični sajt.

"Doveli smo nekoliko mladih igrača, sad konkretno - Viga i Nikolića, dva desna beka, obojica rođeni 1999. godine. Vigo je već skrenuo pažnju na sebe, jer dolazi iz zemlje svjetskog prvaka, iz kvalitetne lige i uspješnog kluba kakav je River Plejt. Očekujemo mnogo od njega i verujem da će se predstaviti u dobrom svjetlu. Stigao je maksimalno spreman, što je veoma bitno, a primjetno je i da je veliki profesionalac, tako da će se ubrzo naći na terenu. Konkurencija pojačava kvalitet, jer kad imate više dobrih rješenja na jednoj poziciji, na svakom treningu je borba za mjesto u timu i to je naša ideja. Nikolić je ostavio dobar utisak i pokazao da je neko na koga može da se računa u prvenstvu i Evropi", poručio je operativac Crvene zvezde.

Potvrdio je i da Piter Olajinka, koga je Crvena zvezda potpisala šest mjeseci prije isteka ugovora u Slaviji, ipak ostaje u Pragu sve do ljeta, dok dodaje i da ga raduje što se sada lakše vode pregovori oko pojačanja nego prije pet-šest godina.

"To je benefit dobrih rezultata i dobrog rada u klubu je i naš status koji imamo u Evropi. Na visokom smo mjestu kada je u pitanju rejting klubova u UEFA i to nam je omogućilo da budemo privilegovani na žrijebovima ove godine i da imamo mogućnost da igramo direktno Ligu šampiona. To je benefit, a u razgovorima sa igračima potenciramo to da će imati mogućnost da igraju i Superligu i Ligu šampiona, što je veoma privlačno za njih", poručio je Mrkela.

U danu kada se pojavila informacija da je Igor Zlatanović rešenje Crvene zvezde za napad, Mrkela je poručio da prelazni rok nije gotov za njega i Terzića i da je sve otvoreno do posljednjeg dana - 7. februara.

"Uglavnom se u svijetu najveći i najbolji transferi dešavaju pred kraj prelaznog roka. Mi smo zadovoljni onim što smo uradili u ovom prelaznom roku i sa Olanjinkom na leto, ali ako se ukaže prava prilika, pojačaćemo Crvenu zvezdu najbolje što možemo", zaključio je on.

Podsjetimo, Crvena zvezda je pored Olajinke dovela još Spajića, Viga i Nikolića.