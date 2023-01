Poljubio Zvezdin dres, boriće se za njega sa Argentincem! Bomba Lazara Nikolića u Turskoj, ko će biti prvi desni bek?

Crvena zvezda pobijedila Koper na pripremama golom Lazara Nikolića.

Izvor: YouTube/TV Arena sport

Crvena zvezda je pobijedila slovenački Koper 1:0, svog tradicionalnog rivala na pripremama. Gol odluke postigao je desni bek Lazar Nikolić, koji je odigrao ovaj meč pred Argentincem Aleksom Vigom. Takođe desni bek iz Južne Amerike stigao je u ekipu na pozajmicu iz River Plejta i odmah je sa tribina vidio sa kim bi mogao da deli minute i ulogu kraj desne aut-linije. Mogao je odmah da shvati da će imati paklenu konkurenciju.

Nikolić, koji je ove zime došao iz Mladosti iz Lučana, dao je gol u 13. minutu, iz prve ozbiljne šanse ekipe Miloša Milojevića. Najprije su kombinovali Aleksandar Katai i Osman Bukari, a onda se poslije odbrane golmana lopta našla kod nogu Iraklija Azarova, koji je centrirao, a poslije još jedne intervencije čuvara mreže loptu je u mrežu poslao spremni Nikolić. Uhvatio je volej i atraktivno postigao prvi gol u dresu Crvene zvezde.

Milojević je i u ovom meču dao šansu velikom broju igrača i u 62. minutu je zamijenio skoro čitav tim, a ponovo je vezista Kingsa Kangva bio jedan od onih koji su nagovijestili dobru formu.

"Što se tiče rezultata, nije nam to primarni cilj na pripremama, ali uvijek je lijepo pobijediti. U jednom dijelu igre smo bili veoma dominantni, to je djelovalo efektno i lijepo, s tim da je izostao drugi gol. Imali smo otvorene prilike, ali dugujemo golove i sebi i navijačima, bez obzira na to što su prijateljske utakmice. Zadovoljan sam zalaganjem i odgovornošću igrača, a postoje finese koje treba da doradimo. Nije to perfektno, ali imamo još sedam, osam dana, da na tome radimo", rekao je poslije meča Milojević.

Upitan za gol Lazara Nikolića, trener crveno-bijelih je odgovorio: "Lijep gol. Dobro je ispratio akciju i upisao se u strijelce, a nema dileme da ima kvalitet i da je zato u Zvezdi". Pogledajte taj pogodak:

U nedjelju od 15 časova Zvezdu očekuje nova utakmica, a rival je Dinamo Tbilisi.

"Promiješaćemo karte, sve sa ciljem da pazimo na opterećenje igrača, kako bi svi imali sličan broj minuta u prve četiri utakmice. Tako da, vidjećemo ko će sutra biti najsvježiji" podvukao je Milojević.

Crvena zvezda: Borjan (od 62. Vasiljević), L. Nikolić (od 62. Gobeljić), Milunović (od 62. Leković), Eraković (od 46. Pankov), Azarov (od 62. Srnić), Mijailović (od 62. Krstičić), Kanga (od 62. V. Nikolić), Ivanić (od 62. Kangva), Bukari (od 62. Prucev), Mitrović (od 46. Ibrahim), Katai (od 62. Motika).

