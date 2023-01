Jokanović zadovoljan u Moskvi: Buvač je prvi sportski direktor sa kojim radim, a da se razumije u fudbal!

"Treba vjerovati Piksiju i ovim igračima", poručio je Slaviša Jokanović u razgovoru tokom kojeg je govorio i o radu u moskovskom Dinamu i ruskom fudbalu, Mundijalu, te šampionskoj trci u Engleskoj.

Fudbaleri banjalučkog Borca u nedjelju su odigrali prijateljski meč u Antaliji protiv Dinama iz Moskve koji sa klupe vodi srpski stručnjak Slaviša Jokanović.

Nekadašnji trener Partizana, Levskog, Fulama, Votforda i brojnih drugih klubova prošlog ljeta nakon odlaska iz Šefild junajteda preuzeo je Moskovljane koji su pod njegovim vođstvom završili prošlu sezonu na trećem mjestu ruske Premijer lige.

Dinamo je trenutno na četvrtom mjestu sa 13 bodova zaostatka za Zenitom, koji je prema Jokanovićevim riječima trenutno neprikosnoven u Rusiji.

"Mi želimo da rastemo. Kod nas je komplikovana situacija da bi neko mogao da ugrozi Zenit. Mi ostali smo svi nekako slični, tu smo negdje. Imali smo jedan period kad nam nije išlo najbolje, ali pred kraj sezone smo se podigli, igrali smo kvalitetnije i napravili bolje rezultate. U ovom trenutku nam je cilj da pokušamo da napravimo još jedan iskorak ka gore, da igramo još bolje i da budemo još bliži pobjedama u skorije vrijeme“, rekao je Jokanović u razgovoru sa izvještačima banjalučkih medija iz Antalije.

Jokanović u Dinamu sarađuje sa Željkom Buvačem, nekadašnjim asistentom Jirgena Klopa, koji u moskovskom klubu obavlja posao sportskog direktora.

"Ja prvi put sarađujem sa sportskim direktorom, ajde sad da ne bih nekog uvrijedio, koji se zaista razumije u fudbal. Imam veliku podršku i pomoć sa njegove strane. On je sigurno bitan šraf u našem bitisanju u ovom klubu, saradnja je dobra i pravo je uživanje jer je veliki znalac. Svaki dan se uči, ja mogu da naučim od njega mnogo stvari, a možda i on od mene“, istakao je Jokanović.

Ruski sport, pa i fudbal su u specifičnoj situaciji od izbijanja rata u Ukrajini. Ruski klubovi i reprezentacija izbačeni su iz međunarodnih takmičenja, a FIFA je dozvolila strancima mogućnost da jednostrano raskinu ugovore sa ruskim klubovima ukoliko to žele. Dobar dio njih je to iskoristio, ali Jokanović nije pesimista kada je u pitanju budućnost ruske lige i ruskog fudbala.

"Većina ruskih klubova, sem Zenita je izgubila neke strance, pa i mi. U toj situaciji sada se okrećemo ka Latinskoj Americi, Africi, gledamo da li ima nešto u Srbiji i zemljama koje su 'prijateljske' zemlje sa Rusijom. To je naša situacija u ovom momentu. Mi smo promijenili strance, doveli smo mlade igrače, Južnoamerikance, Kamerunce, igrače koje je moguće dovesti. Ruska liga je i dalje kvalitetno takmičenje, i dalje ima mnogo stranaca. Ruski igrači su radni igrači, brzi, spremni. Generalno gledano to jeste jedan korak unazad za njihov fudbal, ali radimo na tome da se održimo i da budemo spremni i kada dođe vrijeme da se vratimo na neki način kakav se očekuje od ruskog fudbala".

Jedna od posljednjih akvizicija moskovskog Dinama je Milan Majstorović, mladi štoper koji je stigao iz omladinskog pogona novosadske Vojvodine. Majstorović će uskoro i zvanično potpisati ugovor sa ruskim klubom, ali smo ga već vidjeli u dresu Dinama, jer je u nedjelju protiv banjalučkog Borca odigrao nekih 60 minuta.

"Milan Majstorović je poznat igrač za ljude koji prate juniorski fudbal u Srbiji, jedan od naših najtalentovanijih igrača. Njegova prirodna pozicija je centarhalf, danas smo pokušali da ga probamo na drugoj poziciji (desnog beka, op.a.). Ima 17 godina, dobrog je karaktera, snažan, brz i vjerujemo da je dobar potencijal za fudbalera. Dinamo je procijenio da je to dobra investicija za budućnost, za klub. On je spreman, radi sa nama i zadovoljan sam sa njegovom adaptacijom“, rekao je Jokanović.

Neizbježna tema tokom razgovora u Turskoj bio je i protekli Mundijal u Kataru, na kojem kako ističe Jokanović, nismo vidjeli ništa posebno novo.

"Uvijek se pojavi neko iznenađenje, to je bio Maroko, a Hrvatska i nije više neko iznenađenje. Očekivalo se da se tu umiješa Engleska, Brazil, na kraju je finale bilo Argentina – Francuska, što i nije neko iznenađenje. Na kraju su svi srećni što je Mesi osvojio, to je i zaslužio. Nekih velikih promjena i napretka nisam vidio, osim toga da se nadoknada igra deset minuta, što mi se ne sviđa. U ovom modernom fudbalu ovi igrači igraju mnogo duže nego moja generacija, sad im dodajete još nekih deset minuta na velikim takmičenjima , ne vidim da je to humano. Važan je samo biznis, spektakl. Ta stvar se meni nije svidjela. Profesionalni sport nije naročito zdrava stvar, a ja sam igrato te minute od 80. doo 90. kad se diše 'bez kiseonika'. Reći će neki 'šta ima veze plaćeni su nek igraju tri dana'. Eto, to je novitet koji mi se nije svidio, ali adaptiraćemo se svi na to“, rekao je Jokanović.

On se potom osvrnuo na nastup reprezentacije Srbije u Kataru.

"Naravno, nismo zadovoljni tim rezultatom, ali treba vjerovati selektoru i toj generaciji. Imaju prilike za popravni i morali bismo se konačno da pojavimo na Evropskom prvenstvu. Nadam se da tamo možemo da napravimo neki rezultat. Prije toga smo spektakularno pobijedili Portugal, prošli smo u prvu grupu Lige nacija, to su sve pozitivne stvari. Moramo priznati da smo više očekivali od Svjetskog prvenstva, ali moramo da nastavimo da vjerujemo tom stručnom štabu i tim igračima i da se nadamo da ćemo za dvije godine da napravimo dobar rezultat na Evropskom prvenstvu", poručio je Jokanović.

Jedan dio igračke karijere proveo je u Čelsiju, a dobar dio trenerske karijere proveo je u Engleskoj, vodeći Šefild Junajted, Votford i Fulam, koji je uveo u Premijer ligu. Nakon svega, nije moglo bez priče o Englezima, odnosno šampionskoj trci, a Jokanović je otkrio za koga navija da podigne pehar.

"Iznenađenje je što je Arsenal prvi. Svi očekuju da se na kruju Arsenal spotakne, ili su očekivali da će to čak i prije da se desi, međutim, oni se tu drže. Ja sam od onih što vjeruju da će da se ipak 'isklizaju' do kraja. Izuzetno je interesantno prvenstvo, oni se ne daju, tu su gdje niko nije očekivao. Možemo samo da uživamo u Premijer ligi i vidjećemo šta će na kraju da bude, ali ja tipujem i dalje na Siti".

ON JE BIO NAJJAČI OD NAŠE GENERACIJE!

Jokanovićeva igračka karijera stalno se preplitala sa karijerom Siniše Mihajlovića, koji je preminuo prije nešto više od mjesec dana.

Mihajlović i Jokanović zajedno su stigli 1988. godine u tabor Vojvodine i bili među najzaslužnijim igračima za osvajanje šampionske titule. Uskoro su postali ljuti rivali, pošto je 1990. godine Mihajlović otišao u Crvenu zvezdu, a Jokanović u Partizan. Naredne dvije sezone vodili su bitke u crveno-bijelom i crno-bijelom dresu, prije nego što će otići u Italiju, odnosno Španiju. Bili su i saigrači u reprezentaciji Jugoslavije od 1991. godine, a zajedno su nastupali na Svetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. kao i na Evropskom prvenstvu 2000. godine u Holandiji i Belgiji.

Odlazak prijatelja i bivšeg saigrača pogodio je Jokanovića, koji kako kaže često razmišlja o Mihi.

"To je stvarno velika tragedija. On je možda bio najjači od cijele naše generacije i mentalno i fizički. Ali kada dođu takve bolesti... I za njega je bilo nemoguće da pobijedi u toj borbi. Prije svega težak udarac za njegovu familiju, ali i za sve nas. Meni često padne na pamet, često razmišljam o njemu i prosto ne mogu da vjerujem da više nije sa nama“, rekao je Jokanović.