Uhapšen njemački fudbaler - otkrili da je RUSKI ŠPIJUN!

Nekadašnji fudbaler Karsten Linke uhapšen je u Njemačkoj i sada čeka suđenje.

Izvor: Profimedia

Pravi skandal izbio je u Njemačkoj pošto je otkriveno da je nekadašnji štoper i zadnji vezni Hanovera Karsten Linke uhapšen. Ovaj 57-godišnjak je nekada igrao u Bundesligi, a sada je otkriveno da je bio dupli tajni agent i da je radio za dvije tajne službe!

Nekadašnji bundesligaški štoper se bavio radom u omladinskim kategorijama lokanih klubova, a iako je špijunirao za njemački BND on je zapravo dostavljao informacije i ruskoj obavještajnoj službi FSB-u!

Kako je otkriveno u njemačkim medijima on je uhapšen u decembru 2022. godine. Njemačka policija je posumnjala na njega kada je komšijama rekao da je "vojnik" i da "ide na misiju". Uhapšen je jer je poslije istrage otkriveno da je Rusima dostavljao informacije vezane za rat u Ukrajini, a on je neposredno prije hapšenja zapravo unaprijeđen u BND-u.

Prema pisanju "Dejli Telegrafa" i "Špigela" Linke je imao nekoliko ljudi kojima je predavao informacije, a jedan od tih ljudi pristao je da svjedoči na sudu protiv Linkea i otkrije sve detalje špijunske operacije.

Linke je fudbalsku karijeru počeo u Oldenburgu u nižim ligama 1988. godine, zatim je prešao u Homburg 1993. godine, a onda je stigao u Hanover 1995. godine i tu je bio do kraja karijere 2003. godine. U Hanoveru je stigao i do Bundeslige, a nakon Hanovera do rada za tajne službe i na kraju - zatvora!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!