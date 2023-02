Nema šta da se pitaju Zvezda i Partizan, zna se ko odlučuje! Gordan Petrić: Zašto se klubovi uopšte javljaju?

Trener crno-bijelih rekao stav o terminu 169. "vječitog derbija" u fudbalu.

Izvor: MN PRESS

Odlukom Superlige Srbije, postalo je definitivno da će 169. "vječiti" biti odigran u petak, 3. marta, nakon što je Crvena zvezda tražila da meč bude odigran dva dana ranije, a Partizan dan ranije. Svoj stav o tome izneo je i trener crno-bijelih Gordan Petrić, na konferenciji za novinare pred meč protiv Šerifa u četvrtak (18.45).

"Dobio sam informaciju da se igra u petak, kako god - mi moramo da igramo, da li se igra u srijedu, četvrtak, petak. Jedino što sam rekao je zašto se klubovi javljaju? Partizan i Zvezda, postoji tu vjerovatno neko ko odlučuje, ko čita propise i pravila. Oni su trebalo da kažu 'tad se igra i to prihvatamo', da ne bude sljedeće godine 'vi niste htjeli ovo, mi smo htjeli ono', pa da stalno bude neki ping-pong. Generalno bi trebalo da bude neko ko to odluči. Nema šta da se pita Zvezda i Partizan, zna se ko odlučuje. Igra se u petak, ne znam da li je tad neka košarka, vjerovatno je u četvrtak i sa jedne i druge strane, pa ćemo vidjeti. Čuo sam da se i nedjelja ne igra, da je odloženo kolo, kad ćemo to nadoknaditi - vidjećemo", izjavio je Petrić.

Kao što je Petrić i rekao, veče prije derbija biće rezervisano za košarkaške utakmice "vječitih" u Evroligi, jer će Zvezda gostovati Bajernu 2. marta od 19 časova, a Partizan će od 21 ugostiti Albu u Štark areni. Dan kasnije svi će gledati samo fudbal i najveći meč Superlige, u kojoj je trenutno Zvezda prva sa 60 osvojenih bodova, a Partizan drugi sa 49 bodova. Crno-bijele prie tog meča očekuje revanš šesnaestine finala Konferencijske lige u kojoj igraju protiv Šerifa iz Moldavije u četvrtak u Humskoj i u kojem brane prednost iz prvog meča, 1:0. Potom je na programu superligaški vikend, tokom kojeg će crno-bijeli igrati kod kuće protv Radničkog 1923 u nedjelju od 16.30, a nakon toga će se spremati za duel protiv Zvezde.

(MONDO)