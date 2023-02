Bivši trener Borca novi predsjednik Sutjeske! Darko Vojvodić za MONDO: Čast je dobiti ovo priznanje u svom gradu!

Rođeni Fočak novi je predsjednik kluba.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Fudbalski klub Sutjeska iz Foče dobila je večeras novog predsjednika – tu ulogu ubuduće će obavljati poznato trenersko ime na bh. prostorima Darko Vojvodić!

Rođenom Fočaku, koji je tokom trenerske karijere trenirao i Borac, biće ovo prvi funkcionerski posao, a kako je rekao za MONDO, uvijek je posebna čast i zadovoljstvo kad se dobije neko priznanje u svom gradu.

"To onda znači da vrijedite. Za mene je to što sam predsjednik Sutjeske čast i upravo sa tim nekim osjećanjima ću da vodim ovaj klub koji svakako u narednom periodu treba da napravi svojevrsnu reformu. Ne bježim od toga da jednog dana budemo i u najvećem rangu takmičenja u BiH jer mi to infrastrukturno i u svakom slučaju zaslužujemo", rekao je Vojvodić za MONDO.

Novoizabrani prvi čovjek Sutjeske svjestan je šta je gorući problem kluba.

"Najhitnije i najbitnije je da se popravi infrastruktura i da ona bude u prvom planu. Moram da kažem da sam na nagovor načelnika opštine Miljana Vukadinovića prihvatio ovu ideju da budem predsjednik Sutjeske, on je bio pokretač ovoga. Iako sam ja prevashodno trener, probaću i ovo da uradim. Najvažnija je, prije svega, infrastruktura, da napravimo novi teren sa plastičnom travom i da napravimo takve uslove da jednog dana, kad uđemo u Premijer ligu BiH, možemo da igramo na našem stadionu."

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Nakon toliko godina bavljenja trenerskim poslom, došlo je vrijeme da se sa terena ide u kancelariju...

"Svakako ću pomagati kad je u pitanju trenerski posao. Trenutno sam sad na ovom mjestu, pa ćemo vidjeti u budućnosti. Nisam se odrekao starog zanata, tu sam da pomognem a mislim da mogu. Oko mene je tim mladih ljudi, Milan Radanović, Nikola Mojović, mladi momci žečljni rada i dokazivanja i mislim da ćemo napraviti to što želimo", rekao je Vojvodić, koji će, kako ističe, sljedeće sedmice imenovati kompletan Upravni odbor.

"Ova Skupština je konačno održana, mnogo puta je odgađana, nije bilo kvoruma. Međutim, ovog puta je odziv bio nevjerovatan, sve odluke su donesene jednoglasno, što dovoljno govori koliko tu ima ljubavi prema meni", zaključio je Vojvodić.

Trenersku karijeru Vojvodić je počeo u Sutjesci, a najveće uspjehe ostvario je sa banjalučkim Borcem, GOŠK-om iz Gabele i sarajevskim Olimpikom, koje je iz nižeg ranga uvodio u m:tel Premijer ligu BiH.

Trenirao je još i zvorničku Drinu, Slobodu iz Tuzle, Radnički Lukavac, Slaviju, Travnik, Zvijezdu Gradačac, Tuzlu siti, Radnički 1923, Vis Sim-Bau, Goražde i Slobodu Novi Grad.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!