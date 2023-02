OPROSTITE DIJEGO I OSTALI, ALI OVO JE NAJBOLJA ARGENTINA IKADA: Emotivna ispovijest Mesijeve desne ruke

Rodrigo De Pol misli da Argentina nikada nije imala bolji tim. Da li je to baš tako?

Izvor: Profimedia/ANP MAURICE VAN STONE /ANP/Sipa USA

Rodrigo De Pol je išao preko svih granica kako bi pomogao svojoj Argentini da osvoji Svjetsko prvenstvo! Nakon što se Đovani Lo Selso povrijedio i nije mogao da dođe u Katar, nisu Argentinci imali luksuz da im se drugi ključni igrač veznog reda ne pojavi na Mundijalu.

Na kraju je na svoju odgovornost igrao čovjek za koga kažu da je lični tjelohranitelj Lionela Mesija, a poslije svega, ima pravo i da se pohvali. Naglasio je da, uz sve poštovanje koje ima prema drugim ekipama Argentine kroz istoriju smatra da je ovaj tim najbolji ikada!

"Oprostite mi sada svi, ali mislim da smo mi najbolji tim koji je ova država ikada imala! Pobijedili smo sve trenutne šampione. Bili smo bolji od Brazila koji je šampion Južne Amerike, pobijedili smo Italiju koja je posljednji šampion Evrope i savladali smo Francusku, branioca titule na Svjetskom prvenstvu", rekao je on.

Vezista Atletiko Madrida je istakao da je tokom turnira u Kataru pogoršao svoju povredu i da bi većina igrača u tom momentu odustala. Ne i on.

"Mnogi bi na mom mjestu odustalii ne bi se ni trudili da se vrate jer je to djelovalo jako teško. Bilo je 80 odsto šanse da ću propustiti cijeli turnir, ali rizikvoao sam jer sam mislio da mi je to možda posljednji Mundijal. Kada sam se vraćao plašio sam se da ću pocijepati mišić, prvo sam potrčao sa strahom, a onda sam odlučio da ne mislim na to i ubrzao sam", objasnio je on.