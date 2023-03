Pamtim taj derbi jer je ugašen mladi život... Emotivno obraćanje Igora Duljaja: Znam zašto to pričam!

Važan apel Igora Duljaja pred 169. epizodu "vječitog" rivalstva Crvene zvezde i Partizana.

Novi trener Partizana Igor Duljaj imaće trenerski debi u najvećoj utakmici srpskog fudbala i odmah je obećao navijačima da njegova ekipa neće "ponijeti bijelu zastavicu" na Marakanu (petak, 19.00). Odnosno, svi očekuju da budu hrabri kao što je to bio i sam Duljaj u igračkim danima. Odigrao je mnogo derbija u karijeri i može svojim igračima da prenese potrebno igračko iskustvo, a jedan posebno pamti...

Bio je to njegov prvi "vječiti" derbi, inače 113. po redu, odigran 30. oktobra 1999. godine. U njemu je slavio Partizan 2:0, međutim najviše se pamti da je na tribinama ubijen navijač Crvene zvezde Aca Radović.

Imao je samo 17 godina kada je iz svog Opova došao u Beograd da bodri Crvenu zvezdu na stadionu Partizana. U toku meča navijači Partizana su poslali nekoliko signalnih raketa ka severnoj tribini na kojoj su bili navijači crveno-bijelih, a jedna je pogodila i Acu Radovića. Nažalost, nije mu bilo pomoći, maloljetni navijač je poginuo na tom derbiju i upravo je to detalj na koji je Igor Duljaj želio da upozori.

"Pamtim taj svoj prvi derbi, igrali smo protiv Crvene zvezde. Tada je trener bio Miodrag Ješić koji je nažalost i nedavno preminuo. To je bio moj prvi derbi, dobili smo Zvezdu 2:0... Pamtim ga po dobrom i po lošem. Po dobrom jer smo dobili taj derbi, ali po lošem jer je ugašen jedan mlad život. To kažem da bi sutra sve proteklo kako bi trebalo zato što dosta mladih i ljudi koji prate sport gledaju u nas. I mi to moramo da opravdamo. Mi smo ogledalo društva", rekao je Duljaj i pozvao navijače da ne prave nikakve nerede.