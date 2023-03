U Humskoj su prihvatili da su UVIJEK DRUGI! Ljubimac crno-bijele publike: Boli me to, klub troši legende!

Partizan je bez trofeja od 2019. godine, a posljednji naslov prvaka osvojio je Marko Nikolić 2017. To se nimalo ne sviđa Srđanu Radonjiću.

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Partizana Srđan Radonjić igrao je sa Igorem Duljajem u Humskoj i dobro poznaje njegov karakter, tako da očekuje da "razmrda" igrače crno-bijelih pred 169. "vječiti derbi" (petak, 19.00). Duljaj je naslijedio Petrića na užarenoj klupi Partizana i čeka ga vrlo težak zadatak, vatreno krštenje u najtežoj utakmici srpskog fudbala, ali ako neko može da se upusti ukoštac sa tim - onda je to borbeni vezista iz Topole.

"Uzdam se u Igora, on je uvijek bio nevjerovatan borac, ima enegiju i želim mu da to prenese i na igrače", rekao je Radonjić za "Informer" i dodao da nije pravedno samo u prvi plan isticati trenera i igrače, odnosno smatra da odgovornost za rezultate nije ravnomerno podijeljena.

"Ne mogu uvijek samo treneri i igrači da budu krivci. Petrić je najmanje odgovoran za ono što mu se desilo, ali klub je nastavio da troši legende. Boli me to što su u Humskoj olako prihvatili da će uvijek biti drugi u prvenstvu što je nedopustivo. U ovom timu nema hemije, ni pravog vođe na terenu", oštro je poručio Radonjić koji je u Partizanu igrao do 2004. do 2007. godine, napustivši Humsku sa jednim naslovom prvaka.

"Jedini se za nijansu izdvajaju Bibaras Natho i Rikardo Gomeš. U moje vrijeme smo imali Mirkovića, Tomića, Nađa, Kralja, Ćirića, pa su mlade učili šta predstavlja crno-bijeli dres. Definitivno su neophodne promjene od samog vrha", zaključio je Crnogorac koji je bio ljubimac crno-bijele publike.

Podsjetimo, Partizan je posljednji put 2019. godine osvojio trofej, bio je to pehar Kupa Srbije, dok na naslov šampiona Srbije čekaju još od sezone 2016/17 kada je na klupi bio Marko Nikolić.