Kralj postavio Duljaja na klupu Partizana, pa se prvi put oglasio: Ovo je šok terapija, može da uspije protiv Zvezde!

Ivica Kralj se oglasio prvi put od dolaska Igora Duljaja na klupu Partizana.

Izvor: MN PRESS

Gordan Petrić je otišao, Igor Duljaj je novi trener Partizana, a sportski direktor kluba Ivica Kralj je nakon svega istakao da nekadašnji defanzivni vezista crno-bijelih ne dolazi u idealnom trenutku u klub, ali da situacija ne može da se bira. Duljaj je prvi izbor Kralja otkako je sportski direktor, a nakon što su zajedno dijelili teren, sada će sarađivati na drugi način.

"Kada ste dio Partizana to nosi mnogo lijepih trenutaka, naravno, ima i ovih drugih, kojih pokušavamo da bude što manje ali su dio svih igara. Igor Duljaj je naš novi trener, prvi u mom mandatu. Sigurno da ne dolazi u idealnom momentu, kao i svi mi kada dolazimo, nikada se ne dolazi kada je sve potaman, već kada ima nekih problema. Takva je i situacija sa Igorom u ovom momentu", naglasio je na početku Kralj.

On se zahvalio Gordanu Petriću koji je uspio da podigne ekipu na startu sezone i da donese neke velike rezultate u Evropi. Na kraju je Petrićevo zdravstveno stanje bilo presudno za rastanak.

"Prije svega moram da se zahvalim Gordanu Petriću koji je došao u trenutku kada su rezultati bili takvi kakvi su bili. Donio je puno toga pozitivnog, nažalost posljednji rezultati su se odrazili na njegovo zdravstveno stanje i došlo je do ovog epiloga. Hvala mu za sve što je uradio za Partizan, veliki trener i veliki čovjek, družićemo se, nadam se da će i u budućnosti biti dio Partizana."

Zaista se ne pamti da je samo nekoliko dana pred "vječiti derbi" Partizan promijenio trenera i jasno je da je ovo "šok terapija".

"Zaista smo imali dva šokantna rezultata, niko od nas to nije očekivao. Došlo je do promjene, očekujemo reakciju igrača na sve ovo. Trener će pokušati koliko je u njegovoj moći da nešto promijeni do samog derbija, uvjeren sam da šok terapija može da donese neki pozitivan rezultat. Vidjeli ste kako je izgledalo protiv Šerifa, imali smo idealnih 20-ak minuta, jedan momenat nepažnje i sve se promijeni. Jednostavno to se dešava, trebaće nam vremena da izanaliziramo sve što se dešavalo prethodnih 15 dana, sve je to draž fudbala. Nažalost desilo se nama, a ne nekim drugima. Ja sam ipak vječiti optimista, vjerujem u ove igrače, to je ekipa koja je dva puta pobijedila Keln, koja je igrala ravnopravno sa Nicom, dobra ekipa, međutim psihološki očigledno da su pali a na nama je da učinimo sve da se oni izdignu iznad ove situacije. Još jednom da mu poželim sreću koja će mu trebati a on ima znanje i kvalitet da unaprijedi igru Partizana", naglasio je Kralj.

Sada Crvena zvezda ima veliku bodovnu prednost na tabeli, ali ipak ovo je prema sportskom direktoru crno-bijelih meč bez favorita.

"Sigurno, oduvijek je tako, ali u ovom momentu je Crvena Zvezda u relaksiranijoj situaciji, ukoliko to može biti kad je derbi u pitanju uopšte. Ipak, vjerujem da možemo da se izdignemo iz ove situacije i da odigramo dobru utakmicu. Dobra utakmica podrazumijeva i dobar rezultat, mada mnogo srećnih ili nesrećnih okolnosti utiču na konačni rezultat. U svakom momentu moraju biti hladne glave i da vjeruju da mogu da pobijede u derbiju. Ja sam igrao 22 derbija, znam šta se tu dešavalo, kada smo bili najveći favoriti nismo uspijevali da pobijedimo i obrnuto, tako da vjerujem da možemo da ostvarimo dobar rezultat u petak", prisjetio se on.

Na kraju je upitan i šta su sada ciljevi Partizana sa novim trenerom do kraja sezone?

"Dan po dan, da odigramo derbi, da vidimo kako će se to završiti. Plan je da se konsoliduje ekipa, da se vratimo na pravi kolosijek, činjenica je da Crvena Zvezda ima veliku bodovnu prednost ali mi i dalje imamo svoje sportske ciljeve. Na tome ćemo da radimo, da polako pripremamo ekipu za ljeto i Ligu šampiona. Bilo bi dobro da što prije izađemo iz trenutne situacije, i ovom prilikom pozivam navijače, bez obzira što imaju pravo na nezadovoljstvo, pozivam ih da budu uz igrače i da im daju podršku jer njihova podrška zaista daje nešto posebno. Kao neko ko je od 14. godine u ovom klubu znam koliko to znači, koliko negativna energija donosi probleme a koliko pozitivna energija i njihova snaga mogu da nam daju krila. Zato još jednom molim navijače za podršku igračima i novom treneru, a igrači će im to vratiti na najbolji način", završio je Kralj.

