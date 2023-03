Legendarni Pele iz bolnice navijao za Lionela Mesija! Dirljiva priča o velikanima - Brazilac želio titulu Argentine!

Ćerka legendarnog brazilskog fudbalera Pelea otkrila da je njen otac iz bolničke postelje navijao za Argentinu i Lionela Mesija.

Izvor: Instagram/iamkelynascimento/printscreen

Fudbalski svijet je u samo desetak dana bio srećan zbog titule koju je Lionel Mesi osvojio u Kataru i tužan zbog smrti Pelea, jednog od najvećih u istoriji sporta. A njih dvojicu je, osim tog decembra 2022. godine, povezivala i još jedna stvar. Kako je otkrila Keli Nasimento, ćerka brazilskog asa na svom Instagram profilu, uz fotografiju Mesijeve supruge Antonele Rokuzo, Pele je navijao da Leo postane šampion svijeta!

Iako u teškom stanju, prikovan za bolničku postelju, Brazilac je posljednjim atomima snage želio da isprati utakmice sa Mundijala. Znao je da Brazil neće moći da osvoji trofej jer je nakon lošijeg izvođenja penala eliminisan od Hrvata, a zatim je izabrao nove ljubimce. Želio je da komšije osvoje trofej, donesu ga u Južnu Ameriku i tako dodatno uljepšaju karijeru Lionela Mesija!

"Ovo je veoma lijepa i graciozna Antonela Rokuzo, Mesijeva supruga. Nisam imala priliku da upoznam Mesija, pa kada sam je zatekla na tom magičnom mjestu na svakoj žurci (ženski toalet) poslala sam mu poruku preko nje. Kada je Brazil izgubio od Hrvatske, mom ocu je već bilo sve gore. Svi su željeli da Brazil osvoji ovaj pehar za mog oca, nijedna druga reprezentacija! Ali moj otac je bolje od većine razumio fudbal. I zaista je bila ta mogućnost da bilo koji tim pobijedi na takmičenju u ovoj prelijepoj igri za koju je uvijek govorio da je voli. Poslije poraza Brazila, svaka osoba koja je ušla u tu bolničku sobu (cijeli dan i svaki dan do finala) je rekla: 'Šta ima Pele? Sad, ko osvaja? Naravno ne Argentina!' A on je rekao: 'Argentina, da! Ovaj pehar mora da ostane u Južnoj Americi i Mesi to zaslužuje'. Svi su govorili 'Užas, Zašto? Argentina?', a on je jednostavno rekao 'Da, Mesi to zaslužuje'. U finalu više nije mogao da gleda televiziju, ali je shvatio da je Argentina pobijedila i da je Mesi uspeo da podigne pehar i bio je srećan. Živio fudbal", napisala je Keli Nasimento, ćerka legendarnog brazilskog fudbalera.

Podsjećamo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena preminuo je 29. decembra, nakon što su mu unutrašnji organi otkazali, kao posljedica raka sa kojim se godinama borio. Pele nas je napustio samo 11 dana nakon završetka Mundijala u Kataru, gdje je Lionel Mesi konačno ispunio najveću želju u svojoj karijeri i postao šampion svijeta.

