BENZEMA POBJESNIO ZBOG MESIJA I FIFA NAGRADE: Karim ostao bez trofeja i to mu se uopšte ne sviđa!

Karim Benzema je na svom instagram profilu podijelio svoje statistike i priznanja iz prethodne sezone i na taj način izrazio nezadovoljstvo na odluke FIFA, jer Lionel Mesi osvaja sve nagrade.

Centarfor Real Madrida Karim Benzema nezdavoljan je izborom FIFA za najboljeg igrača 2022. Na ceremoniji u Parizu nagradu je dobio Lionel Mesi, pošto je vodio svoju reprezentaciju do titule prvaka svijeta u Kataru krajem prošle godine. U trci za nagradu "THE BEST" su takođe bili Kilijan Mbape i Karim Benzema.