ON PUCA PO GROBARIMA, A GDJE SU IGRAČI PARTIZANA!? Iliev kritikovao crno-bijele: Ovo ne mogu da zadržim za sebe

Ivica Iliev je kritikovao igrače Partizana poslije poraza u 169. "vječitom" derbiju.

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Bivši fudbaler i sportski direktor Partizana Ivica Iliev bio je vrlo grub u analizi 169. "vječitog" derbija. Istakao je da fudbal nije bio na potrebnom nivou, partiju crno-bijelih u prvom poluvremenu nazvao je "kriminalnom", dok je potom otvoreno kritikovao sve ono što vidi da nije dobro u Humskoj. Najviše mu je zasmetao manjak karaktera domaćih igrača crno-bijelih, odnosno to što igrači Partizana nisu reagovali na provokaciju Aleksa Viga, a potom su ispali naivni i kada je isključen Rikardo Gomeš. Takođe, Iliev smatra da je najveću nesigurnost po crno-bijele predstavljao golman Aleksandar Popović koji je prije samo nekoliko dana napravio buru i naljutio sada već bivšeg trenera Gordana Petrića.

"Ne mogu da to što imam zadržim samo za sebe, moram da podijelim. Treba vam karaktera, to donose domaći igrači, bune se prvi kad dolaze strani igrači, bune se, pričaju o njihovim kvalitetima... A treba da pođu od sebe. Kod prvog gola, igrač Zvezde (Aleks Vigo, prim. aut.) koji ne razumije ni srpski fudbal, ni derbi, odlazi do Partizanove tribine i puca po navijačima, a nijedan igrač Partizana ne reaguije. Sa druge strane, vidjeli smo da mladi golman koji je jako talentovan iznosi svoje mišljenje, na koje nema pravo, govori da je sramota, a danas uliva saigračima nervozu i nesigurnost. Nema veze što je Zvezdin gol autogol, nisam golman, ali ono je reakcija uplašenog momka koji mora da izbije", kazao je Iliev tokom gostovanja na TV Arena Sport.

"U drugom poluvremenu reagovao je nervozno na pokušaje sa strane, nesigurno i od običnih pokušaja pravio je nešto veliko. Na kraju najveći karakter imaju strani igrači, u svaku tuču su ulazili samo oni, gdje je taj karakter naših momaka? To je ono što me boli i to je glavno pitanje koje mora da se riješi za buduće godine. Bio sam u tom sistemu, znam kakve priče idu iz svlačionica, iz njihovih soba, a na kraju ništa od njih niko nije donio", zaključio je Iliev.