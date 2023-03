OSJETIO SAM, ALI NISAM TO HTIO U JAVNOST! Trener Zvezde o problemima na TSC Areni: Bolje nego da smo dobri, pa izgubimo!

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević o problemima u Bačkoj Topoli i očekivanjima pred Novi Pazar.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u nedjelju na Marakani dočekuje Novi Pazar (16.00) i na tom susretu će proslaviti 78. rođendan. Kapije stadiona biće otvorene, ne naplaćuju se ulaznice, pa tim povodom Miloš Milojević očekuje lijepu podršku, posebno s obzirom na situaciju na tabeli i šampionsku titulu koja je sve bliža.

"S jedne strane nam je teško zbog 18 bodova prednosti, ali s druge nije. Treba da bude jednostavnije u smislu toga da možemo da se opustimo, da ne postoji stres, već da igramo kvalitetniji fudbal i da noge budu lakše. Na nama je da u svaki meč uđemo maksimalno, do kraja sezone", kazao je Miloš Milojević u najavi utakmice za zvanični sajt Crvene zvezde i rekao je da očekuje potpuno drugačiji meč od onoga u Novom Pazaru (1:2).

"Drugačije su okolnosti, ali je svakako to rival koji nam je zadao dosta muka. Mislim da smo i na tom meču bili dominantni, ali nismo iskoristili dobre prilike u prvom poluvremenu i zna se da je Novi Pazar neugodan na domaćem terenu, te da bude veoma teško kada postignu gol. Sva sreća, pokazali smo karakter i u nadoknadi došli do pobjede. Želimo da efektnije i ranije rješavamo utakmice, ali i to su slatki trijumfi", naveo je trener Zvezde i dodao da na predstojećem meču neće igrati samo Srđan Mijailović koji mora da pauzira zbog žutih kartona.

Što se tiče meča u Bačkoj Topoli, u kome je Zvezda uz dosta muke slavila 2:1, Milojević poručuje da je i uoči susreta osjetio da "energetski nisu spremni", ali da to nije htio da iznosi u javnost.

"Sve zavisi ko kako gleda, moja vizura je pozitivna i želim da rješavam mane. Mi smo pobijedili, a nismo bili na maksimumu i radije bih da tako trijumfujemo, nego da budemo na maksimumu i izgubimo. Bila je to zasićenost poslije derbija, pad energije, teško je igrati na svaka tri dana, pogotovo za grupu igrača koja je u Zvezdi dugo. To je punjenje i pražnjenje i osjetite se kao izduvani balon, ali nadam se da će protiv Novog Pazara biti bolje, kroz pripremu mi djeluje da hoće", naveo je Milojević i osvrnuo se upravo na ono što je bilo pozitivno - Stefan Leković.

"Kao što sam pričao i kada nije igrao, treba pronaći prave utakmice za njega kako bi stigao do forme i razvijao se normalno, u smislu toga da nema oscilacija i padova, koji su karakteristični za taj period. Odigrao je korektnu utakmicu, odgovorio dobro na zadatke i ima prostora da igra još više".