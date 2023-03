Bošnjaković čestitao Borcu na zasluženoj pobjedi: Pokušali smo i oprezno i otvoreno, ali nismo uspjeli!

"Tuzla siti zaslužuje da ostane u ligi, sa mnom ili bez mene", poručio je Milenko Bošnjaković nakon poraza u Banjaluci.

Tuzla siti je u zoni ispadanja.

Ekipa Milenka Bošnjakovića nije uspjela da napravi iznenađenje u Banjaluci i poražena je od Borca sa ubjedljivih 3:0 nakon čega sa Igmanom drži posljednja dva mjesta na tabeli, ona koja vode u niži rang.

Trener Tuzla sitija nakon duela čestitao je Borcu i rekao da je njegova ekipa pokušala na razne načine da dođe do pozitivnog rezultata, ali da nije uspjela u tome.

"Zaslužena pobjeda Borca, iskoristili su sve svoje šanse, uz još neke polušanse koje nisu iskoristili. Danas smo došli da skupo prodamo kožu, pokušali smo malo opreznije jer su nam falili određeni igrači, pa smo primili dva gola iz jeftino izrađene situacije. U drugom poluvremenu smo pokušali otvorenije pa primili još jedan. Pokušali smo i oprezno i otvoreno, na sve ili ništa i nismo uspjeli. Čestitam Borcu, to je ozbiljna ekipa, dobro vođena, ima iskusne pojedince koji mogu da naprave prevagu. Najviše smo se pribojavali prekida koje izvodi Ninković i primili smo dva gola iz dva prekida, tačno tamo gdje smo trenirali, gdje smo znali da će iči lopta...Žao mi je mojih momaka, to je korektna, radna ekipa. Svaku utakmicu mi neko fali zbog kartona, ali to ne umanjuje uspjeh Borca. Čestitam Vinku, izuzetnom treneru i vrhunskom čovjeku i želim mu puno sreće sa Borcem u nastavku prvenstva", rekao je Bošnjaković.

Potom se osvrnuo na situaciju u kojoj se njegov klub nalazi i rekao da Tuzla siti ne zaslužuje da ispadne iz lige.

"Preuzeo sam Tuzla siti na dva boda od zone ispadanja. Nismo igrali loše, pokušavali smo, ali jednostavno neće nas rezultat. Danas smo naletjeli na raspoloženi Borac. Nadam se da će nas u narednom periodu malo pogledati i sreća. Biće puno borbe, sa mnom ili bez mene. Tuzla siti zaslužuje da ostane u ligi. Radi se o dobro organizovanom klubu, predsjednik je izuzetan čovjek i nije zaslužio da ispadne iz lige. Klub doživljavam kao svoj, tako da mi vrlo teška pada ova situacija. Pokušaćemo, borićemo se, Tuzla siti zaslužuje da opstane sa mnom ili bez mene", rekao je on i dodao:

"Kumovalo je svemu i to što nismo igrali na Tušnju. Rekao sam momcima danas prije utakmice da treba da se pripremimo i na ovako dobar teren, dugo nisamo igrali na ovakvom terenu. Sve je bilo protiv Tuzla sitija. Vraćamo se na Tušanj i nadam se da ćemo iskoristiti to za neke bolje prezentacije. Igrali smo fino u Širokom Brijegu, danas smo nešto pokušali... probali smo".